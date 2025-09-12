Индивидуальная
до 15 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 07:00, 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3195 ₽
3550 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная Абхазия
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от озера Рица до Нового Афона. Узнайте о традициях и жизни местных жителей, насладитесь природой и культурой
Начало: Сбор из отеля в Адлере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
22 800 ₽
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Адлера - в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, посетив древние храмы и живописные парки. Откройте для себя историю и культуру Абхазии в увлекательной экскурсии
Начало: На КПП ПСОУ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Персональная фотосессия на фоне горных пейзажей Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных пейзажей и европейского шарма на индивидуальной фото-прогулке в Красную Поляну из Адлера. Получите незабываемые снимки
Начало: Жд вокзал Адлер
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по Сочи! Вино, сыр, мед и пиво ждут вас на дегустации. Откройте для себя местные вкусы и ароматы
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Погрузитесь в мир древних лесов и величественных скал, где природа расскажет свои тайны. Пройдите по тропам самшитового леса и ощутите атмосферу сказки
Начало: В Адлере или Хосте
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
