Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей Северной столицы. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.
Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Мы подскажем вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.
Море эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!
Организационные детали
ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ ПОСЛЕ БРОНИРОВАНИ, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. Звонок по WhatsApp, Telegram или Viber.
- В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ НАША МОТО-ПРОГУЛКА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТСЯ*;
На 3 и более мотоциклов - только по предварительной договорённости!
Мото-прогулка может проводиться в любое время по договорённости.
В начале мотопрогулки и экскурсии будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас.
По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.
После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.
Что еще важно знать
Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:
- По весу и росту катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного, рост тоже не имеет значения);
- Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше);
- Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих);
- Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.