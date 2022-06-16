Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей Северной столицы. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.

Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Мы подскажем вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.

Море эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!

Организационные детали

ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ ПОСЛЕ БРОНИРОВАНИ, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. Звонок по WhatsApp, Telegram или Viber.

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ НАША МОТО-ПРОГУЛКА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТСЯ*;

На 3 и более мотоциклов - только по предварительной договорённости!

Мото-прогулка может проводиться в любое время по договорённости.

В начале мотопрогулки и экскурсии будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас.

По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.

После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.

Что еще важно знать

Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно: