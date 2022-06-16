На мотоцикле по Питеру с комфортом

Петербург - один из красивейших городов. Это настоящий музей под открытым небом. Предлагаю вам уникальную экскурсию

4.9
96 отзывов
Петербург — один из красивейших городов. Это настоящий музей под открытым небом. Предлагаю вам уникальную экскурсию — мото-прогулку по центру Северной столицы. Вы сами выбираете маршрут. Перед вами промелькнут набержные, мосты, дворцы. Вы увидите совершенно другой город. Во время остановок вы сможете сделать интересные снимки, а я помогу подобрать необычные ракурсы!
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом
На мотоцикле по Питеру с комфортом

Что вас ожидает 🤩

  • Набережные, мосты и основные достопримечательности Санкт-Петербурга.
  • В зависимости от выбранного вами маршрута мы увидим разнообразные локации Северной столицы
Вы будете не наблюдателем, а участником происходящего. Во время нашей поездки, в зависимости от выбранного маршрута, перед вами промелькнет множество ярких локаций, архитектурных памятников и основных достопримечательностей Северной столицы. Набережные и мосты, улицы и проспекты будут у ваших ног в буквальном и переносном смысле этих слов.
Вас ждут небанальные фото на мото с интереснейших мест нашего гостеприимного города. Мы подскажем вам необычные ракурсы для фотографирования, чтобы у вас сохранились незабываемые впечатления от нашей поездки.
Море эмоций и масса впечатлений для вас гарантированы. Нам осталось только встретиться, чтобы испытать всё это в реальности. Мы всегда рады вам. В потоке ветра навстречу новым ощущениям!

Организационные детали

ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ ПОСЛЕ БРОНИРОВАНИ, чтобы обсудить детали предстоящей мото-прогулки. Звонок по WhatsApp, Telegram или Viber.
  • В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ПРОСЬБЫ НАША МОТО-ПРОГУЛКА МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТСЯ*;
На 3 и более мотоциклов - только по предварительной договорённости!
Мото-прогулка может проводиться в любое время по договорённости.
В начале мотопрогулки и экскурсии будет проведён небольшой инструктаж. Ваша безопасность – основной приоритет для нас.
По пути нашего следования, по вашему желанию, мы сможем сделать кратковременные остановки для фотографирования и получения интересной информации о местах, где будет пролегать наш маршрут. Класс наших мотоциклов позволяет производить фото и видеосъёмку в движении на протяжении всей поездки наряду с возможностью вести диалог по пути нашего следования.
После окончания нашего незабываемого путешествия всегда можно сделать совместное фото на память и получить дополнительные сведения об увиденном.

Что еще важно знать

Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:

  • По весу и росту катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного, рост тоже не имеет значения);
  • Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше);
  • Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих);
  • Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.

16.00-23.00, по договорённости.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги опытных пилотов, услуги гидов и фотографов на ваше мобильное устройство
  • Шлем, дополнительная экипировка в случае необходимости (перчатки, дождевик, утеплённый костюм, непродуваемый комбинезон и т. д.)
  • Наше радушие и гостеприимство
Что не входит
  • Напитки и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Александра Невского, вход в ТЦ «Москва»
Завершение: Площадь Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: 16.00-23.00, по договорённости.
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Окончательное время, место начала и окончания маршрута, ваши пожелания и просьбы, и другие детали обсуждаются по WhatsApp, Telegram или Viber. Всегда учитываются погодные условия. Наша поездка может быть перенесена или скорректирована в зависимости от этого.
  • Наш мото-парк состоит в основном из мотоциклов люкс-класса Honda Gold Wing, поэтому у нас вы НЕ столкнётесь с рядом ограничений для мотопрогулок, а именно:
  • По весу катающихся (ваш вес может быть как до, так и больше 80-ти кг, причём намного)
  • Практически нет ограничений по возрасту (от 12-ти лет и младше до 85-ти и старше)
  • Нет разграничений по гендерному признаку (мы катаем всех желающих)
  • Мы катаем людей с ограниченными возможностями (с инвалидностью).
  • Мы можем предоставить мотоциклы не только класса люкс, но и других (туристические и спортивные). Есть мотоцикл, специально оборудованный для зимних мотопрогулок. Специальные опции и соответствующая экипировка позволяют не останавливать наши поездки круглый год
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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