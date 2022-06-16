«Я навсегда москвич», — сказал однажды Антон Павлович Чехов. Вместе с детьми вы посмотрите на город глазами писателя. Узнаете, чем жил Чехов, о чем мечтал и как смеялся. Экскурсия пройдет в интерактивном формате и увлечет даже ребенка — вас ждет чаепитие с самоваром, проба пера в театральном искусстве и встреча с таинственным незнакомцем из 19 века.

Что вас ожидает

Город глазами автора

Экскурсия начнется на Чистопрудном бульваре. Мы посмотрим на редакцию «Развлечение» и театр «Современник», где работал Чехов, а затем спустимся в легендарные подвалы на Хитровке, где он, как и другие писатели того времени, искал вдохновения. Вы узнаете, какую роль в жизни писателя сыграли его друзья Левитан, Станиславский и Гиляровский. Попадете в театральное закулисье и попробуете себя в роли работника сцены. Поговорим и про другую часть жизни Чехова, его врачебной практике и медицине того времени. А в конце вас ждет приглашение… куда? Дождемся финала:)

Интерактивные приключения

Помимо увлекательного рассказа о жизни автора, детей ждет много разноплановых активностей:

Они увидят старинные фотографии, журналы, письма современников писателя

Послушают аудиоперфоманс и представят, как выглядела Москва того времени

Поучаствуют в мастер-классе «Театральное закулисье» и попробуют себя на сцене

Встретятся с героями 19 века (тсс, это секрет!)

Попьют чай из самовара в подвалах знаменитой Хитровки

Организационные детали