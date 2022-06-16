Экскурсия начнется на Чистопрудном бульваре. Мы посмотрим на редакцию «Развлечение» и театр «Современник», где работал Чехов, а затем спустимся в легендарные подвалы на Хитровке, где он, как и другие писатели того времени, искал вдохновения. Вы узнаете, какую роль в жизни писателя сыграли его друзья Левитан, Станиславский и Гиляровский. Попадете в театральное закулисье и попробуете себя в роли работника сцены. Поговорим и про другую часть жизни Чехова, его врачебной практике и медицине того времени. А в конце вас ждет приглашение… куда? Дождемся финала:)
Помимо увлекательного рассказа о жизни автора, детей ждет много разноплановых активностей: