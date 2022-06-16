Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова

Интерактивная прогулка по Москве с кандидатом филологических наук

«Я навсегда москвич», — сказал однажды Антон Павлович Чехов. Вместе с детьми вы посмотрите на город глазами писателя. Узнаете, чем жил Чехов, о чем мечтал и как смеялся.

Экскурсия пройдет в интерактивном формате и увлечет даже ребенка — вас ждет чаепитие с самоваром, проба пера в театральном искусстве и встреча с таинственным незнакомцем из 19 века.
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Один день из жизни Гайки № 6: детская экскурсия по местам Чехова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город глазами автора

Экскурсия начнется на Чистопрудном бульваре. Мы посмотрим на редакцию «Развлечение» и театр «Современник», где работал Чехов, а затем спустимся в легендарные подвалы на Хитровке, где он, как и другие писатели того времени, искал вдохновения. Вы узнаете, какую роль в жизни писателя сыграли его друзья Левитан, Станиславский и Гиляровский. Попадете в театральное закулисье и попробуете себя в роли работника сцены. Поговорим и про другую часть жизни Чехова, его врачебной практике и медицине того времени. А в конце вас ждет приглашение… куда? Дождемся финала:)

Интерактивные приключения

Помимо увлекательного рассказа о жизни автора, детей ждет много разноплановых активностей:

  • Они увидят старинные фотографии, журналы, письма современников писателя
  • Послушают аудиоперфоманс и представят, как выглядела Москва того времени
  • Поучаствуют в мастер-классе «Театральное закулисье» и попробуют себя на сцене
  • Встретятся с героями 19 века (тсс, это секрет!)
  • Попьют чай из самовара в подвалах знаменитой Хитровки

Организационные детали

  • Для прослушивания аудиоперфоманса возьмите с собой смартфон с наушниками на каждого участника экскурсии
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
  • Экскурсия рекомендована для детей старше 9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми📚Литература и искусствоХитровкаМеста чехова👩‍👧‍👦Для детейИнтерактивные

Еще несколько похожих предложений в Москве

Один день в Москве
8 часов
🚗 На машине
Групповая
Дарим
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Один день в Москве
Москву невозможно изучить за один день. Город меняется стремительными темпами. Через пару месяцев вы уже не сможете
Сегодня
Завтра
18 июня
19 июня
3 600 за 1 человека
Москва - весь день я с Тобой
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва - весь день я с Тобой
Если вы хотели максимально полно познакомиться с Москвой - эта экскурсия для вас. У нас будет целый день, чтобы
14 500 за 1-15 чел.
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Дарим
4.6
47 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы, Хитровке. Сюда стягивались криминальные элементы
18 июня
19 июня
25 июня
26 июня
700 за 1 человека
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
5
10 отзывов
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но
3 250 за 1 человека
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Наталья
4.8
127 отзывов
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба
19 июня
20 июня
26 июня
27 июня
от 9 000 за 1-9 чел.
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
4 отзыва
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня
7 800 за 1-10 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
2 часа
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Мини-группа
Ольга
4.8
8 отзывов
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
23 июня
30 июня
7 июля
14 июля
700 за 1 человека
Влюбиться в Москву за один день
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Диана
5
78 отзывов
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Москву за один день
Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы
8 июля
9 июля
11 июля
12 июля
7 150 за 1-4 чел.
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Экскурсия по Вшивой горке от метро «Таганская-Кольцевая» до самой Москвы-реки и снова наверх
1 090 за 1 человека
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Елена
5
6 отзывов
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
23 июня
24 июня
25 июня
26 июня
7 500 за 1-5 чел.
«Лукоморье Москвы»‎
3 часа
🚌 На автобусе
Квест
Виктория
Нет отзывов
«Лукоморье Москвы»‎
Приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест по волшебным местам Москвы. Вас ждут, загадки, тайные
8 000 за 1-6 чел.
Речная прогулка на теплоходе типа «Москва» по центру столицы
1 час 18 минут
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Групповая
Спутник
4
31 отзыв
Речная прогулка на теплоходе типа «Москва» по центру столицы
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку по центру столицы. Самое выгодное предложение на Москве-реке
Сегодня
19 июня
от 149 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ