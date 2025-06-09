Водная прогулка
Сверкающая Москва: ночная прогулка на катере
Увидеть огни столицы с воды (без посторонних и с остановками по вашему выбору)
Начало: В Кожуховском затоне
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
35 990 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Большое путешествие по Москве-реке на катере
Увидеть Кремль, Воробьёвы горы и Москва-Сити с воды - в комфорте и своей компанией
Начало: В Кожуховском затоне
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
38 990 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Москве-реке на катере без капитана
Без прав, но по правилам - возьмите управление в свои руки на целый час
Начало: У метро «Кленовый бульвар»
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 июня 2025Прекрасная прогулка. Отличный капитан. У нас очень красивый город, который интересно рассматривать с такого ракурса. Одевайтесь теплее.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аренда яхты в Москве»
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