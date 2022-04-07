Посетить Музей можно будет при наличии:

- QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или

- QR-кода, подтверждающего факт перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией или

- подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея, для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Третьяковская Галерея - это сокровищница русской живописи. Наша экскурсия начнется с посещения этого удивительного места. В галерее находятся произведения искусства от иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. Вы увидите: «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

А далее наш путь лежит в Замоскворечье. Говорят, кто не увидел Замоскворечья – не поймет Москвы.

Александр Островский называл свое Замоскворечье “особой страной”. В былые времена здесь проходила дорога в Золотую Орду, за Москвой-рекой селились военные, ремесленники и купцы.

В слове “Замоскворечье” чувствуется уют домашнего очага. В царское, а позже в советское время, этот район не перестраивали, потому до нас дошли словно застывшие в позапрошлом веке заповедные уголки: слободские храмы, купеческие особняки, дома на лавках. Стариной веет от замоскворецких названий: Пятницкая, Якиманка, Ордынка (от страшного слова “орда”), Полянка, Толмачи, Кадаши, Руновские переулки. Во дворе сталинской многоэтажки чудом уцелели стрелецкие палаты, напоминающие о стрельцах.

Замоскворечье сохранило обаяние давних стен, двориков, кружевное величие храмов.

С 18 века замоскворецкий уклад и традиции формировали купцы, которые. Обитатели Замоскворечья: «ложатся спать в девятом часу» и «никогда по моде не одеваются, это даже считается неблагопристойным». При этом они вставали на рассвете, много трудились и руководствуясь принципом «богатство обязывает», возвращали обществу часть нажитого.

Среди замоскворецких купцов мы встречаем известных коллекционеров, щедрых меценатов и создателей музеев: Третьяковых, Морозовых, Бахрушиных, Куманиных.