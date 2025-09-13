Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборДжилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
Приглашаем на незабываемое путешествие в горы Кавказа! Вас ждут захватывающие виды, дикая природа и полная перезагрузка вдали от суеты
Начало: В месте вашего проживания в Кисловодске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
6500 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1530 ₽
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Кисловодска
Узнайте о богатой истории Кисловодска, прогуляйтесь по Курортному парку и посетите Лермонтовскую скалу. Комфортная экскурсия на автомобиле для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
15 сен в 08:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу старинного Кисловодска, исследуя его скрытые уголки и узнавая истории, которые скрываются за фасадами зданий
Начало: У гостиницы «Венеция»
Завтра в 14:30
15 сен в 08:30
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Виллы Кисловодска: аристократические истории
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу и воскресенье в 10:30
14 сен в 10:30
17 сен в 15:00
1990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария: джип-тур
Путешествие в Верхнюю Балкарию на джипе подарит незабываемые впечатления. Вас ждут горные качели, фантастические виды и профессиональный гид-водитель
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
К Бермамыту - на мощных мотоциклах эндуро
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на мотоциклах эндуро к Бермамыту. Насладитесь уникальными видами Кавказа и получите яркие эмоции
Сегодня в 11:30
Завтра в 17:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
15 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
Сегодня в 13:00
15 сен в 08:00
6667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия к ледяной красоте Эльбруса и озеру Гижгит
Проведите день среди природных красот Приэльбрусья. Посетите ледяную поляну Азау, поднимитесь на смотровую площадку «Мир» и полюбуйтесь озером Гижгит
Начало: У вашего места проживания
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Насладитесь видами Кисловодска с Кольцо-горы, посетите водопады и попробуйте зиплайн. Завершите день дегустацией местных деликатесов и чая
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
15 сен в 08:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Отправьтесь в удивительное путешествие по Березовскому ущелью. Узнайте о местных легендах, насладитесь панорамами и отдохните в селении «Жилище орла»
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 13:00
15 сен в 10:30
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Увлекательная прогулка по Кисловодскому парку, где вас ждут Красные грибы, Храм воздуха и великолепные виды с горы Красное солнышко
Начало: У санатория «Заря»
14 сен в 08:00
15 сен в 08:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кавказскому великану
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Гижгит, Тызыльское ущелье и Поляна Азау подарят вам незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: По месту проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
3700 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Кисловодске
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска и создайте яркие воспоминания с помощью профессиональной фотосессии в самых живописных местах города
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельне и форелевому хозяйству
Погрузитесь в историю виноделия и насладитесь дегустацией авторских вин в живописной долине реки Кума, а затем посетите форелевое хозяйство с обедом
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Путешествие в Домбай - это уникальная возможность насладиться красотой горных пейзажей, древними храмами и кристальными реками в мини-группе
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
14 сен в 06:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка у Кисловодска
Отправьтесь на конную прогулку к Берёзовскому ущелью. Вас ждут дружелюбные лошади и живописные пейзажи. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1480 ₽
1850 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
14 сен в 07:00
3600 ₽
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 06:00
14 сен в 06:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1480 до 26 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Кисловодске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 2704 ⭐ отзыва, цены от 1480₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь