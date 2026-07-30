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не может быть очень много. Потому что нырнуть в глубину получается не каждый год даже.



Виктория стала проводником в мир, где время течёт иначе.

Где история тесно сплетена с культурой и ежедневностью.

Чему я научилась и что узнала:

- как правильно наслаждаться шоколадом - какие страны производят шоколад - проследила путь шоколада в Европу - попробовала один невероятно вкусный традиционный напиток - потренировала мозг также интенсивно, как шахматист во время партии



А ещё я побывала в очень красивом месте, которое и не ресторан, и не кафе.



Мир абсолютно точно не будет прежним после этого мероприятия.

Неповторимость момента длится и длится, как послевкусие маленького кусочка шоколада, охватывая полностью.



Желаю и вам сделать подарок себе - окунуться в новый чувственный, элитный и вкусный опыт, который не похож вообще ни на что.