Экскурсии в джунгли Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Санкт-Петербурге, цены от 1600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Пешая
1 час
-
20%
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Начало: Метро Петроградская
Расписание: ежедневно 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1600 ₽2000 ₽ за человека
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
В помещении
1.5 часа
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Пройти путь шоколада - от какао-бобов и древних рецептов до напитка аристократов
Начало: В районе Адмиралтейства
30 авг в 13:00
6 сен в 13:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
История шоколада: начало + дегустация (всё включено)
В помещении
1.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
История шоколада: начало + дегустация (всё включено)
Пройти путь шоколада - от какао-бобов и древних рецептов до напитка аристократов
Начало: В районе Адмиралтейства
Завтра в 13:00
27 авг в 13:00
от 13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Очень довольны экскурсией и экскурсоводом. Было очень интересно и познавательно. Данная экскурсия увлекла как моего папу (56 лет), так и
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меня (26), интересно будет всем! Огромный плюс мини-группы - мы с папой были вдвоем (больше никого не было). Большие группы при нас не заходили в парадные, а мы побывали во всех интересных парадных

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A
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Интересная познаввтельнвя экскурсия
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Н
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Отличная экскурсия вдали от туристических толп, по дворикам и парадным. Приятный гид, легкий в общении и максимально делился всей возможной информацией. Спасибо
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Александра
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Необычный опыт, настоящая шоколадная медитация! Теперь именно так я отношусь к процессу поедания шоколада:)) Всё было прекрасно — место, рассказ
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об истории шоколада от шоколадного сомелье и автора книги о Мексике, и конечно же дегустация плиток, которые не купишь в обычном магазине. Виктория провела нас в мир этих волшебных и не похожих друг на друга вкусов, каждый из которых вызывал разные эмоции, и научила различать их оттенки. Я даже почувствовала, что ненадолго перенеслась в те места, где произрастают какао-бобы, благодаря вкусам шоколада и рассказам Виктории! Рекомендую эту дегустацию как вариант необычного досуга, в качестве свидания (можно и с самим собой), а ещё это может стать прекрасным подарком и местом, куда хочется возвращаться ❤️

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Наталья
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Мой гастрономический мир никогда не будет прежним. Это был потрясающий уникальный опыт. Я даже не ожидала, что настолько глубокий. Виктория
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так погружена в тему, во все тонкости искусства шоколада! Она рассказала, каким должен быть правильный шоколад, научила, как его дегустировать и чувствовать. Мы пробовали редкий шоколад из какао-бобов Мексики, Никарагуа и других стран. И вот это ощущение, что ты один из немногих, кто имеет возможность его продегустировать, оно очень необычное. И само место проведения, конечно, добавляет колорита. Крайне рекомендую всем! Получите очень запоминающийся опыт.

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Дина
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Начну с итога: мне кажется сегодня со мной случилось особенное, ни с чем не сравнимое событие. Такие точек в жизни
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не может быть очень много. Потому что нырнуть в глубину получается не каждый год даже.

Виктория стала проводником в мир, где время течёт иначе.
Где история тесно сплетена с культурой и ежедневностью.
Чему я научилась и что узнала:
- как правильно наслаждаться шоколадом - какие страны производят шоколад - проследила путь шоколада в Европу - попробовала один невероятно вкусный традиционный напиток - потренировала мозг также интенсивно, как шахматист во время партии

А ещё я побывала в очень красивом месте, которое и не ресторан, и не кафе.

Мир абсолютно точно не будет прежним после этого мероприятия.
Неповторимость момента длится и длится, как послевкусие маленького кусочка шоколада, охватывая полностью.

Желаю и вам сделать подарок себе - окунуться в новый чувственный, элитный и вкусный опыт, который не похож вообще ни на что.

Начну с итога: мне кажется сегодня со мной случилось особенное, ни с чем не сравнимое событие.
Начну с итога: мне кажется сегодня со мной случилось особенное, ни с чем не сравнимое событие.
Начну с итога: мне кажется сегодня со мной случилось особенное, ни с чем не сравнимое событие.
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М
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Прекрасное мероприятие с погружением в атмосферу первооткрывателей шоколадных плодов! Виктория очень хороший рассказчик и отлично владеет информацией на тему! Получился очень вкусный и теплый вечер! Спасибо!
Прекрасное мероприятие с погружением в атмосферу первооткрывателей шоколадных плодов! Виктория очень хороший рассказчик и отлично владеет
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Всего 7 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Джунгли"

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Джунгли»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе;
  2. История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено);
  3. История шоколада: начало + дегустация (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Мосты;
  3. Эрмитаж;
  4. Петропавловская крепость;
  5. Центр Санкт-Петербурга;
  6. Васильевский остров;
  7. Финский Залив;
  8. Исаакиевский собор;
  9. Зимний дворец;
  10. Спас на Крови.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 13 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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