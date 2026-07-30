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20%
Мини-группа
до 6 чел.
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Начало: Метро Петроградская
Расписание: ежедневно 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1600 ₽
2000 ₽ за человека
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10%
Мини-группа
до 8 чел.
История шоколада: начало + дегустация (в мини-группе, всё включено)
Пройти путь шоколада - от какао-бобов и древних рецептов до напитка аристократов
Начало: В районе Адмиралтейства
30 авг в 13:00
6 сен в 13:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
История шоколада: начало + дегустация (всё включено)
Пройти путь шоколада - от какао-бобов и древних рецептов до напитка аристократов
Начало: В районе Адмиралтейства
Завтра в 13:00
27 авг в 13:00
от 13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Очень довольны экскурсией и экскурсоводом. Было очень интересно и познавательно. Данная экскурсия увлекла как моего папу (56 лет), так и
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A
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Интересная познаввтельнвя экскурсия
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Н
Петроградская сторона: Жизнь за фасадами (дворы, парадные, доходные дома) - Эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Отличная экскурсия вдали от туристических толп, по дворикам и парадным. Приятный гид, легкий в общении и максимально делился всей возможной информацией. Спасибо
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Необычный опыт, настоящая шоколадная медитация! Теперь именно так я отношусь к процессу поедания шоколада:)) Всё было прекрасно — место, рассказ
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Мой гастрономический мир никогда не будет прежним. Это был потрясающий уникальный опыт. Я даже не ожидала, что настолько глубокий. Виктория
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Начну с итога: мне кажется сегодня со мной случилось особенное, ни с чем не сравнимое событие. Такие точек в жизни
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М
Прекрасное мероприятие с погружением в атмосферу первооткрывателей шоколадных плодов! Виктория очень хороший рассказчик и отлично владеет информацией на тему! Получился очень вкусный и теплый вечер! Спасибо!
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Всего 7 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Джунгли"
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