Мы пройдем по Новодевичьему кладбищу, где похоронены многие именитые люди. «О, а я его знаю!», — невольно воскликнешь ты рядом с могилой известного политика (тирана или благодетеля — решать тебе), художника, писателя и музыканта, знакомого тебе с детства. Мертвые и сейчас охраняют свои тайны. Но если заглянуть поглубже... Что вас ждёт:Квест-экскурсия проведёт тебя по Новодевичьему кладбищу. Вперед к приключениям в загробный мир! Рискнешь отправиться на экскурсию ⛳ ночью?

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.