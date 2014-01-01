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Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Мы приглашаем тебя на Новодевичье кладбище! Нет, ты неверно нас понял, умирать тебе еще рано.

А вот узнать тайны жизни великих людей — это по-настоящему увлечет тебя и взбудоражит кровь твоих друзей.

Откопай тайны мертвецов на квест-экскурсии о жизни после смерти!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 890 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов
Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов

Что вы увидите

  • Новодевичье кладбище
Мы пройдем по Новодевичьему кладбищу, где похоронены многие именитые люди. «О, а я его знаю!», — невольно воскликнешь ты рядом с могилой известного политика (тирана или благодетеля — решать тебе), художника, писателя и музыканта, знакомого тебе с детства. Мертвые и сейчас охраняют свои тайны. Но если заглянуть поглубже... Что вас ждёт:Квест-экскурсия проведёт тебя по Новодевичьему кладбищу. Вперед к приключениям в загробный мир! Рискнешь отправиться на экскурсию ⛳ ночью?
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Спортивная, Новодевичье кладбище
Место завершения
🏁 Новодевичье кладбище
Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов
Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов
Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов
Аудиоэкскурсия с приложением: Новодевичье кладбище. Тайны мертвецов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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