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Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы

4
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Познакомьтесь со спрятанной за фасадами колоритной Москвой на самостоятельной экскурсии 🧭.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы

Что вы увидите

  • классический сад времен Имперской России
  • остров андеграундных 90-ых
  • старая купеческая Москва
  • кусочек древнерусского града с белокаменными палатами
  • двор-музей под открытым небом
  • сквер Майи Плисецкой
  • памятник любовному треугольнику Маяковского и четы Брик
  • музыкальный сквер
Познакомьтесь с атмосферной, яркой и необычной Москвой на прогулке 👣 по дворам и скверам города. Мы уйдем с широких проспектов и заглянем за фасады зданий. 10 локаций в центре города помогут вам узнать столицу с абсолютно новой стороны.
Начиная от дома Пашкова, с крыши которого в свой последний путь отправляются герои романа Булгакова «Мастер и Маргарита», мы проведем вас по самым колоритным дворам и скверам города. Сменяя эпохи, вы прочувствуете дух купеческую Москву, заглянете в Серебряный век, попадете в мир андеграунда и рок-музыки.
Вы узнаете, где можно увидеть сразу четыре века русской архитектуры, гармонично соседствующих друг с другом. Мы покажем вам здание, которое раньше было электрической подстанцией. Прогулка завершится путешествием в Древнюю Русь — во дворике, который появился при Иване Грозном.
Отправляйтесь в путь по дворикам и скверам, которые покажут одну из граней многоликой Москвы и останутся в вашей памяти надолго!
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Староваганьковский переулок, Москва
Место завершения
🏁 метро Лубянка, Москва
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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