Познакомьтесь с атмосферной, яркой и необычной Москвой на прогулке 👣 по дворам и скверам города. Мы уйдем с широких проспектов и заглянем за фасады зданий. 10 локаций в центре города помогут вам узнать столицу с абсолютно новой стороны.

Начиная от дома Пашкова, с крыши которого в свой последний путь отправляются герои романа Булгакова «Мастер и Маргарита», мы проведем вас по самым колоритным дворам и скверам города. Сменяя эпохи, вы прочувствуете дух купеческую Москву, заглянете в Серебряный век, попадете в мир андеграунда и рок-музыки.

Вы узнаете, где можно увидеть сразу четыре века русской архитектуры, гармонично соседствующих друг с другом. Мы покажем вам здание, которое раньше было электрической подстанцией. Прогулка завершится путешествием в Древнюю Русь — во дворике, который появился при Иване Грозном.

Отправляйтесь в путь по дворикам и скверам, которые покажут одну из граней многоликой Москвы и останутся в вашей памяти надолго!

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.