3 отзыва оставили туристы

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Бесстыдный стиль модерн

5
3 отзыва
Нина К.
Нина К. – Гид из Москвы
В Москве много известных зданий в стиле модерн, на которые приезжают посмотреть туристы со всего мира.

На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете, кто жил в столице в самых шикарных особняках, где венчался Чайковский, и что общего у гостиницы «Метрополь», Ярославского вокзала и МХТ имени Чехова.

Вы получите яркие эмоции от созерцания красивейших зданий.

Познакомитесь с отличительными чертами архитектуры модерна, и в дальнейшем сможете без труда отличить модерн от прочих архитектурных стилей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Бесстыдный стиль модерн
Бесстыдный стиль модерн
Модерн – это чудесный сплав безграничной художественной фантазии и рационального мышления архитекторов. У всех на слуху имя Антонио Гауди. Его великолепные здания в стиле модерн привлекают в Барселону миллионы туристов.
Московский модерн - важная часть мировой и европейской культуры. Он является одной из составляющих частей искусства «серебряного века» отечественной культуры.
Наша экскурсия ⛳ познакомит вас с судьбой и творчеством основоположников московского модерна - Федора Шехтеля и Льва Кекушева, - талантливых современников знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди.
Вы получите яркие эмоции от созерцания красивейших зданий. Познакомитесь с отличительными чертами архитектуры модерна, и в дальнейшем сможете без труда отличить модерн от прочих архитектурных стилей.
Как время и обстоятельства повлияли на судьбы гениальных архитекторов? Для кого строились шикарные особняки, которые сейчас занимают посольства дипломатических миссий? Знаменитые владельцы шикарных особняков в стиле модерн – чем ценен их вклад в культуру и экономику России? Кем придумана знаменитая эмблема МХТ? Почему так популярны были доходные дома в начале 20 в. ? Драматические женские судьбы, - приносят ли счастье таланты и амбиции?
Романтические истории 📖 любви, связанные с именами замечательных людей, - владельцев и обитателей прекрасных зданий. Истории улиц аристократического московского района. Как выглядели старинные московские церкви, и какие здания сейчас находятся на их месте? Как выглядят внутренние интерьеры особняка, в который нельзя попасть даже в дни культурного наследия. Где находится дом, в котором жил Берия? Где венчался П. И. Чайковский? Все это вы сможете узнать на нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Станция метро Арбатская
Бесстыдный стиль модерн
Бесстыдный стиль модерн
Бесстыдный стиль модерн
Бесстыдный стиль модерн

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Нина К.
Нина К.
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3 отзыва оставили туристы

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