3 отзыва оставили туристы

Модерн – это чудесный сплав безграничной художественной фантазии и рационального мышления архитекторов. У всех на слуху имя Антонио Гауди. Его великолепные здания в стиле модерн привлекают в Барселону миллионы туристов.

Московский модерн - важная часть мировой и европейской культуры. Он является одной из составляющих частей искусства «серебряного века» отечественной культуры.

Наша экскурсия ⛳ познакомит вас с судьбой и творчеством основоположников московского модерна - Федора Шехтеля и Льва Кекушева, - талантливых современников знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди.

Вы получите яркие эмоции от созерцания красивейших зданий. Познакомитесь с отличительными чертами архитектуры модерна, и в дальнейшем сможете без труда отличить модерн от прочих архитектурных стилей.

Как время и обстоятельства повлияли на судьбы гениальных архитекторов? Для кого строились шикарные особняки, которые сейчас занимают посольства дипломатических миссий? Знаменитые владельцы шикарных особняков в стиле модерн – чем ценен их вклад в культуру и экономику России? Кем придумана знаменитая эмблема МХТ? Почему так популярны были доходные дома в начале 20 в. ? Драматические женские судьбы, - приносят ли счастье таланты и амбиции?

Романтические истории 📖 любви, связанные с именами замечательных людей, - владельцев и обитателей прекрасных зданий. Истории улиц аристократического московского района. Как выглядели старинные московские церкви, и какие здания сейчас находятся на их месте? Как выглядят внутренние интерьеры особняка, в который нельзя попасть даже в дни культурного наследия. Где находится дом, в котором жил Берия? Где венчался П. И. Чайковский? Все это вы сможете узнать на нашей экскурсии 🧭