Этот тур получил премию "Маршрут года"! Совершенно необычный формат экскурсии! Героическое путешествие в Бородино на великое поле великих сражений.
Что вас ожидает: Авторское костюмированное сопровождение и редкие, неизвестные и интереснейшие факты о России и Франции времен Отечественной войны 1812 года. С уникальными фотографиями на память в стиле эпохи!
Изюминкой экскурсии 🧭 станет вкуснейший обед приготовленный по рецептам солдатской кухни 🥧 XIX века в русской печи.
Программа экскурсии:- Театрализованная путевая экскурсия ⛳ «Бородинское поле»: Экскурсия по Бородинскому полю, военно-исторический музей 🖼 с экспозицией «Битва гигантов».Доронино: военно-историческая реконструкция солдатского бивака и постоя русского офицера 1812 года в крестьянской избе: осмотр хозяйства, знакомство с кустарными ремеслами, образцами крестьянского народного творчества.Обед.На обратном пути проводится викторина, а победители получат призы.