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Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху

4.7
7 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Приглашаем вас погрузиться в эпоху Наполеоновских войн.

Вы посмотрите места боевых действий, пройдетесь по Бородинскому полю и посетите уникальный музей-заповедник, где разберетесь во всех подробностях и нюансах битвы по Бородино.

А потом мы отправимся в Доронино, где вы сможете своими глазами увидеть быт солдат начала XIX века, побываете в крестьянской избе и даже попробуете солдатскую похлебку.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 700 ₽ за человека

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Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху
Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху

Что вы увидите

  • Музей-заповедник «Бородинское поле»
  • Военно-исторический музей с экспозицией «Битва гигантов»
  • Мемориал Бородинское поле
  • Доронино: военно-историческая реконструкция
Этот тур получил премию "Маршрут года"! Совершенно необычный формат экскурсии! Героическое путешествие в Бородино на великое поле великих сражений.
Что вас ожидает: Авторское костюмированное сопровождение и редкие, неизвестные и интереснейшие факты о России и Франции времен Отечественной войны 1812 года. С уникальными фотографиями на память в стиле эпохи!
Изюминкой экскурсии 🧭 станет вкуснейший обед приготовленный по рецептам солдатской кухни 🥧 XIX века в русской печи.
Программа экскурсии:- Театрализованная путевая экскурсия ⛳ «Бородинское поле»: Экскурсия по Бородинскому полю, военно-исторический музей 🖼 с экспозицией «Битва гигантов».
  • Доронино: военно-историческая реконструкция солдатского бивака и постоя русского офицера 1812 года в крестьянской избе: осмотр хозяйства, знакомство с кустарными ремеслами, образцами крестьянского народного творчества.
  • Обед.
  • На обратном пути проводится викторина, а победители получат призы.
    • Что входит
    • Трансфер на автобусе-иномарке
    • Путевая театрализованная экскурсия
    • Входные билеты в музеи
    • Обед
    Начало и место завершения
    🚩 ст. метро Парк Победы
    Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху
    Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху
    Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху
    Из Москвы в Бородино: Погружение в эпоху

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Кругозор
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    7 отзывов оставили туристы

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