Этот тур получил премию "Маршрут года"! Совершенно необычный формат экскурсии! Героическое путешествие в Бородино на великое поле великих сражений.

Что вас ожидает: Авторское костюмированное сопровождение и редкие, неизвестные и интереснейшие факты о России и Франции времен Отечественной войны 1812 года. С уникальными фотографиями на память в стиле эпохи!

Изюминкой экскурсии 🧭 станет вкуснейший обед приготовленный по рецептам солдатской кухни 🥧 XIX века в русской печи.