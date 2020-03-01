Исторические экскурсии по Москве

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Узнать всё о главном соборе России и его интересных окрестностях

Daria
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Daria – ваш гид
Храм Христа Спасителя – одна из визитных карточек Москвы, однако мало кто знает, как много нетривиальных достопримечательностей есть рядом с храмом.

Эта экскурсия вместит в себя несколько пересекающихся тем: древнюю историю и современность, классику и оригинальность, традиции и тренды, исконно русское и зарубежное.

В результате вы откроете для себя не только общепризнанное must-see место, но и познакомитесь с его не менее интересным окружением.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя

Что вас ожидает

Знаменка и огромный букет
Экскурсия начинается у одной из первых станций московского метро – Кропоткинской. Вы увидите площадь Пречистенские Ворота, прогуляетесь по Волхонке и Знаменке. И здесь я начну свой рассказ об истории этих мест, неразрывно связанных с сердцем города. По пути вы также заглянете в тайный московский дворик, в котором найдете удивительный яркий букет цветов – творение знаменитого скульптора.

Посещение Храма и круговая панорама
То, что в лужковский период удалось вновь построить великолепный Храм Христа Спасителя – это чудо. Вы узнаете, что когда-то было на этом месте, полюбуетесь внутренним убранством храма, узнаете об особенностях его стиля и поднимитесь на смотровую площадку. Она не самая высокая в Москве, но с красивых галерей открываются замечательные виды.

Пешеходный мост: сквозь эпохи
На Патриаршем мосту с его роскошными панорамами и фонарями невозможно не отметить все разнообразие и колорит московских строений. Я расскажу вам, как здесь переплелись эпохи: средневековая, имперская, советская и современная, познакомлю с легендами и интересными фактами этого исторического района и покажу его старые фотографии и изображения. Спустившись с моста, вы попадете в уникальное место – Палаты Аверкия Кириллова, увидите необычный дом Перцовой и узнаете, чем известен Дом на набережной.

Красный Октябрь и парк Музеон
Мы вновь поговорим о смешении эпох: вас ждет история о старейшей шоколадной фабрике, которая стала модным индустриальном кварталом с клубами, магазинами, кафе и ресторанами. А еще вы рассмотрите самый нелюбимый московский памятник и прогуляетесь по стильному парку, где почти за каждым деревом спрятана необычная скульптура.

Организационные детали

  • Важно одеться по погоде, так как большая часть экскурсии проходит на улице
  • Подъем на смотровую площадку ХХС оплачивается отдельно (250руб/чел)
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя
Чудеса вокруг Храма Христа Спасителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Москвичка, 30 лет, аккредитованный гид. На своих авторских маршрутах люблю показывать неочевидные стороны самых популярных достопримечательностей города: древнее, необычное, классическое, трендовое — микс тем и впечатлений за одну прогулку! Если вы впервые в Москве — я расскажу историю города одновременно в глубокой легкой интерактивной форме. Если вы живете в Москве, и хотите открыть для себя город по-новому — я преподнесу неочевидные стороны самых известных мест по-новому: город начнет разговаривать с вами иначе...
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