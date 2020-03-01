Исторические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Знаменка и огромный букет

Экскурсия начинается у одной из первых станций московского метро – Кропоткинской. Вы увидите площадь Пречистенские Ворота, прогуляетесь по Волхонке и Знаменке. И здесь я начну свой рассказ об истории этих мест, неразрывно связанных с сердцем города. По пути вы также заглянете в тайный московский дворик, в котором найдете удивительный яркий букет цветов – творение знаменитого скульптора.

Посещение Храма и круговая панорама

То, что в лужковский период удалось вновь построить великолепный Храм Христа Спасителя – это чудо. Вы узнаете, что когда-то было на этом месте, полюбуетесь внутренним убранством храма, узнаете об особенностях его стиля и поднимитесь на смотровую площадку. Она не самая высокая в Москве, но с красивых галерей открываются замечательные виды.

Пешеходный мост: сквозь эпохи

На Патриаршем мосту с его роскошными панорамами и фонарями невозможно не отметить все разнообразие и колорит московских строений. Я расскажу вам, как здесь переплелись эпохи: средневековая, имперская, советская и современная, познакомлю с легендами и интересными фактами этого исторического района и покажу его старые фотографии и изображения. Спустившись с моста, вы попадете в уникальное место – Палаты Аверкия Кириллова, увидите необычный дом Перцовой и узнаете, чем известен Дом на набережной.

Красный Октябрь и парк Музеон

Мы вновь поговорим о смешении эпох: вас ждет история о старейшей шоколадной фабрике, которая стала модным индустриальном кварталом с клубами, магазинами, кафе и ресторанами. А еще вы рассмотрите самый нелюбимый московский памятник и прогуляетесь по стильному парку, где почти за каждым деревом спрятана необычная скульптура.