Эксклюзивный Dance Weekend

Дополнительные преимущества для билетов Premium — гарантированные места на мягких диванах в VIP-зоне на носу теплохода, а также приветственный сет для каждого столика: фруктовая ваза, бутылка Prosecco и кувшин лимонада.

Маршрут речной прогулки пройдёт от делового центра Москва-Сити, с прекрасными видами на его небоскребы, до Кремля и обратно, а во время танцевального путешествия, на борту теплохода для вас будут работать кафе-бары 🍹 с широким ассортиментом напитков и лёгких закусок.

Специальный гость — гриль-академия Weber, которая не оставит вас равнодушными к их искусству приготовления вкуснейшей еды на гриле и созданному вокруг этого антуража.

Прогулка 👣 проходит каждую субботу с мая по сентябрь 2021 года. Время отправления в 17:00 и 23:55, посадка начнется в 16:00 и 23:00, соответственно, на причале «Мост Багратион». На маршруте предусмотрена остановка у причала «Крымский мост».

Важная информация: