Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Вечеринка на борту теплохода — одно из самых ярких летних впечатлений! Приглашаем вас на незабываемый Dance Weekend с зажигательной музыкой и барами на палубе теплохода Loft Boat, которые будут работать всю ночь.
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Экскурсия

550 ₽ за человека

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Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе

Что вы увидите

  • Причал «Мост Багратион» (посадка)
  • Москва-Сити
  • Гостиница «Украина»
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • площадь Европы (Киевский вокзал)
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • Нескучный Сад
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
  • Пушкинский мост
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Причал «Крымский мост» (остановка)
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Краснохолмский мост
  • Дом музыки (оборот)
  • Причал «Мост Багратион» (высадка)
Эксклюзивный Dance Weekend
Дополнительные преимущества для билетов Premium — гарантированные места на мягких диванах в VIP-зоне на носу теплохода, а также приветственный сет для каждого столика: фруктовая ваза, бутылка Prosecco и кувшин лимонада.
Маршрут речной прогулки пройдёт от делового центра Москва-Сити, с прекрасными видами на его небоскребы, до Кремля и обратно, а во время танцевального путешествия, на борту теплохода для вас будут работать кафе-бары 🍹 с широким ассортиментом напитков и лёгких закусок.
Специальный гость — гриль-академия Weber, которая не оставит вас равнодушными к их искусству приготовления вкуснейшей еды на гриле и созданному вокруг этого антуража.
Прогулка 👣 проходит каждую субботу с мая по сентябрь 2021 года. Время отправления в 17:00 и 23:55, посадка начнется в 16:00 и 23:00, соответственно, на причале «Мост Багратион». На маршруте предусмотрена остановка у причала «Крымский мост».

Важная информация:

  • На рейсы в 23:55 детские билеты 🎫 не действуют, строго 18+;
  • На борт теплохода запрещено проносить еду, напитки, слабоалкогольные напитки, крепкий алкоголь.
+Что входит
  • Dance Weekend
  • Приветственный сет для для билетов Premium.
Что не входит
  • Доставка на причал
  • Обед, ужин, напитки.
Начало и место завершения
🚩 Причал «Мост Багратион»
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе
Dance Weekend на самой большой открытой палубе в Восточной Европе

Экскурсия проводится Каждую субботу с мая по сентябрь в 17:00 и 23:55

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
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