Елена проводит ещё 6 экскурсий

Обратите внимание: музей 🖼 работает с 10 апреля.

Что вас ожидает

Знакомство с экспозицией Музея Победы

В Музее Победы мы увидим диорамы, посвященные главным сражениям ВОВ: Сталинградской битве, битве за Москву, форcированию Днепра, взятию Берлина и другим. Поговорим о подвигах наших бабушек и дедушек, которые были еще детьми или подростками, вспомним имена пионеров-героев. Я расскажу о жизни блокадного Ленинграда, объясню, какая птица стала его символом. Ребята услышат историю 📖 плаката «Родина-мать зовет» и узнают, сколько «сестер» у одноименной скульптуры.

На Поклонной горе

После знакомства с экспозицией детям предстоит выполнить творческое задание, для которого придется вспомнить битвы и героев ВОВ, о которых мы говорили. Мы отправимся на поиски к Поклонной горе: ребята будут отвечать на вопросы, разгадывать шифры и символику памятников. Во время квеста дети откроют много любопытных фактов: поймут, почему у Монумента Победы такая необычная высота, разберутся, что означает звание «город-герой», узнают, кто установил первое знамя над Рейхстагом, а также многое другое.

Организационные детали