Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Работа мастера Вы увидите профессиональную деятельность художников иконописцев и познакомитесь с секретами их мастерства. В изящном деревянном доме вот уже более 30 лет создают удивительные работы. Здесь царит благостная атмосфера: среди искусных русских икон под лампадками сотворяется чудо. Вы узнаете, чем иконопись отличается от живописи и какие в этом искусстве существуют каноны.
Техника иконописи Мы подробно обсудим технологию написания икон: я расскажу, какую роль играют минеральные камни, из чего делается эмульсия и как смешиваются краски. Вас ждет рассказ о культуре, истории 📖 и традициях иконописи, а также знакомство с мастерами, у которых после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести или заказать настоящую писаную икону.
Начало и место завершения
🚩 в д. Брёхово, Московской обл
Экскурсия проводится в понедельник в 10:30 и 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я и художник-иконописец Игорь Юрьевич, ведущий эксперт и реставратор древнерусской иконописи Московской иконописной мастерской расскажем об искусстве иконописи. Мастер поделится секретами и опытом. Вы узнаете о возрождении Юрьева монастыря, Варшамо-Хутынского монастыря в Великом Новгороде; Лукьяновой Пустыни, Савво-Сторожевского монастыря в Звенигороде, множестве храмов в Москве и Московской области, в реставрации которых он принимал участие.