Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Увидеть мастера за работой и познакомиться с тонким искусством написания русской иконы

aleksei
aleksei – Гид из Москвы
Двухэтажный деревянный дом с мансардой хранит множество секретов.

Икона Богородицы Знамение украшает фасад, во дворе приютилась шатровая часовня.

Кто живет здесь? Мастер-иконописец! Вы осмотрите убранство комнат и окажетесь причастны к таинству написания русской иконы; узнаете о технике, традициях и культуре этого искусства.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Дом иконописца
Дом иконописца

Что вас ожидает

Работа мастера
Вы увидите профессиональную деятельность художников иконописцев и познакомитесь с секретами их мастерства. В изящном деревянном доме вот уже более 30 лет создают удивительные работы. Здесь царит благостная атмосфера: среди искусных русских икон под лампадками сотворяется чудо. Вы узнаете, чем иконопись отличается от живописи и какие в этом искусстве существуют каноны.

Техника иконописи
Мы подробно обсудим технологию написания икон: я расскажу, какую роль играют минеральные камни, из чего делается эмульсия и как смешиваются краски. Вас ждет рассказ о культуре, истории 📖 и традициях иконописи, а также знакомство с мастерами, у которых после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести или заказать настоящую писаную икону.

Начало и место завершения
🚩 в д. Брёхово, Московской обл
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца
Дом иконописца

Экскурсия проводится в понедельник в 10:30 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
aleksei
aleksei
Я и художник-иконописец Игорь Юрьевич, ведущий эксперт и реставратор древнерусской иконописи Московской иконописной мастерской расскажем об искусстве иконописи. Мастер поделится секретами и опытом. Вы узнаете о возрождении Юрьева монастыря, Варшамо-Хутынского монастыря в Великом Новгороде; Лукьяновой Пустыни, Савво-Сторожевского монастыря в Звенигороде, множестве храмов в Москве и Московской области, в реставрации которых он принимал участие.
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