Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Работа мастера

Вы увидите профессиональную деятельность художников иконописцев и познакомитесь с секретами их мастерства. В изящном деревянном доме вот уже более 30 лет создают удивительные работы. Здесь царит благостная атмосфера: среди искусных русских икон под лампадками сотворяется чудо. Вы узнаете, чем иконопись отличается от живописи и какие в этом искусстве существуют каноны.

Техника иконописи

Мы подробно обсудим технологию написания икон: я расскажу, какую роль играют минеральные камни, из чего делается эмульсия и как смешиваются краски. Вас ждет рассказ о культуре, истории 📖 и традициях иконописи, а также знакомство с мастерами, у которых после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести или заказать настоящую писаную икону.