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Духовные практики на Крыше

Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Практикуя медитацию, находясь на высоте, мы впитываем силу города — уверенность и стремление к достижению намеченных целей! С нами вы очутитесь в параллельной вселенной очищения и осознанности.

Легкая медитативная музыка, шум города, первоклассный инструктор со всем необходимым оборудованием.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Духовные практики на Крыше
Духовные практики на Крыше

Что вы увидите

  • Мы подарим вам самые невероятные эмоции и вы придете к нам ещё
Особая энергетика городской крышиТеперь у вас есть шанс попасть туда, куда вход обычно закрыт — на Крышу одной из Московских Высоток. Особая энергетика этого места помогает каждому пришедшему сюда расслабиться, оставить внизу все свои ежедневные заботы, мысли и полностью слиться с ритмом города.
Более того, предпочитаем организовывать наши мероприятия в закатное время, чтобы максимально погрузиться в атмосферу умиротворенности и очищения!

Организационные детали:

  • Следует обратить внимание, что разновидности практик отличаются;
  • Разумеется, одежда во время посещения должна быть подходящей для спортивного мероприятия. Так будет и спокойнее и удобнее;
Что входит
  • Для вас будет предоставлены коврики
  • минеральная вода и всё
  • необходимое для вашего комфорта.
Что не входит
  • Ваша личная одежда подходящей для спортивного мероприятия
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Духовные практики на Крыше
Духовные практики на Крыше
Духовные практики на Крыше
Духовные практики на Крыше
Духовные практики на Крыше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей
Андрей
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Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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