Мы подарим вам самые невероятные эмоции и вы придете к нам ещё
Особая энергетика городской крышиТеперь у вас есть шанс попасть туда, куда вход обычно закрыт — на Крышу одной из Московских Высоток. Особая энергетика этого места помогает каждому пришедшему сюда расслабиться, оставить внизу все свои ежедневные заботы, мысли и полностью слиться с ритмом города.
Более того, предпочитаем организовывать наши мероприятия в закатное время, чтобы максимально погрузиться в атмосферу умиротворенности и очищения!
Организационные детали:
Следует обратить внимание, что разновидности практик отличаются;
Разумеется, одежда во время посещения должна быть подходящей для спортивного мероприятия. Так будет и спокойнее и удобнее;
Что входит
Для вас будет предоставлены коврики
минеральная вода и всё
необходимое для вашего комфорта.
Что не входит
Ваша личная одежда подходящей для спортивного мероприятия
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.