Особая энергетика городской крышиТеперь у вас есть шанс попасть туда, куда вход обычно закрыт — на Крышу одной из Московских Высоток. Особая энергетика этого места помогает каждому пришедшему сюда расслабиться, оставить внизу все свои ежедневные заботы, мысли и полностью слиться с ритмом города.

Более того, предпочитаем организовывать наши мероприятия в закатное время, чтобы максимально погрузиться в атмосферу умиротворенности и очищения!

Организационные детали: