Матрона МосковскаяЧеловек всегда верил, что во Вселенной есть кто-то, кто поможет и спасёт в момент, когда ни одной капли надежды больше не осталось. В наш век последним оплотом для тысяч людей стала Матрона Московская или Матронушка. Так многие ласково называют её. Сегодня она Святая, но ещё совсем недавно, она была среди нас. Кто эта женщина и каким образом она научилась творить чудеса?Что вас ожидает:Церковь Ризоположения, Даниловское кладбище, могилка Матроны, Храм Сошествия Святого Духа, Данилов монастырь, Церковь ⛪ Симеона Столпника, Церковь прп. Серафима Саровского, Храм Мартина Исповедника, Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе, Храм святых благоверных князей Петра и Февронии, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Храм Воскресения Словущего, некрополь, Покровский монастырь.

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