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Экскурсия «Матронушка, помоги»

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Приглашаем вас в паломническую поездку к православным святыням.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Экскурсия «Матронушка, помоги»
Экскурсия «Матронушка, помоги»

Что вы увидите

  • Церковь Ризоположения
  • Даниловское кладбище
  • могилка Матроны
  • Храм Сошествия Святого Духа
  • Данилов монастырь
  • Церковь Симеона Столпника
  • Церковь прп. Серафима Саровского
  • Храм Мартина Исповедника
  • Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе
  • Храм святых благоверных князей Петра и Февронии
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Храм Воскресения Словущего
  • Некрополь
  • Покровский монастырь
Матрона МосковскаяЧеловек всегда верил, что во Вселенной есть кто-то, кто поможет и спасёт в момент, когда ни одной капли надежды больше не осталось. В наш век последним оплотом для тысяч людей стала Матрона Московская или Матронушка. Так многие ласково называют её. Сегодня она Святая, но ещё совсем недавно, она была среди нас. Кто эта женщина и каким образом она научилась творить чудеса?Что вас ожидает:Церковь Ризоположения, Даниловское кладбище, могилка Матроны, Храм Сошествия Святого Духа, Данилов монастырь, Церковь ⛪ Симеона Столпника, Церковь прп. Серафима Саровского, Храм Мартина Исповедника, Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе, Храм святых благоверных князей Петра и Февронии, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Храм Воскресения Словущего, некрополь, Покровский монастырь.

Организационные детали:

  • Для женщин необходимы платок и юбка. Не допускаются мужчины в шортах.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Пожертвование.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 метро Октябрьская, Москва
Место завершения
🏁 м. Таганская, Москва
Экскурсия «Матронушка, помоги»
Экскурсия «Матронушка, помоги»
Экскурсия «Матронушка, помоги»
Экскурсия «Матронушка, помоги»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия У.
Юлия У.
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