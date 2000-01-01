Алексей Л. проводит ещё 4 экскурсии

У вас будет редкая возможность увидеть стадион 🏟️ практически без людей, оценить красоту и масштаб этого архитектурного гиганта; а также оказаться на самой большой смотровой площадке страны, прогуляться 👣 по очень необычной кровле Лужников, и оставить там свой автограф! В процессе прогулки вы узнаете самые интересные, запоминающиеся и необычные моменты из жизни стадиона. Приготовьтесь — будет весело 🥳 и высоко! Вы посетите выставку уникальных экспонатов и сфотографируетесь 📸 с ними: мяч с финального матча с автографами чемпионов, личные вещи футболистов и другие уникальные реквизиты. Трофеи с чемпионатов, которые открывают в показе только для вип-гостей. Вы посетите зону выхода спортсменов, территорию стадиона, возможно будет подойти к полю и сделать фото на фоне газона.

Уникальные виды и панорамный закат для Вас!