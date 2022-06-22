Эта экскурсия состоит из двух частей: сперва вы снаружи осмотрите главную крепость страны, а после пройдете в Оружейную палату. Впечатлитесь произведениями ювелирного искусства, приглядитесь к деталям русского оружия и расшитых тканей и, конечно, увидите шапку, которой венчали на царство царей. Дополнят эту красоту рассказы о музее и любопытные факты о его экспонатах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по саду вдоль Кремля

Экскурсия начнется в Александровском саду, где вы узнаете о строительстве башен и крепостных стен и о появлении сада у Кремля. Наш гид поделится сюжетами из жизни кремлевских обитателей, а затем проводит вас к Оружейной палате и передаст гиду музея.

Исторические сокровища

Царские одежды и регалии, облачения патриархов, коллекция золотых и серебряных изделий, изящное оружие и даже кареты и конское убранство — вот что ждет вас в залах кремлевского хранилища. Вы оцените мастерство, с которым созданы предметы быта и искусства, и рассмотрите архитектурное убранство. Познакомитесь с историей образования Оружейной палаты, узнаете, какие знаменитые мастера работали над созданием драгоценных предметов и поймете, в чем заключается особая ценность музея.

Организационные детали

Экскурсию у кремлевских стен для вас проведет аккредитованный гид из нашей команды, а по Оружейной палате — штатный кремлёвский гид.

Бронирование экскурсии возможно не позднее, чем за 10 дней до желаемой даты; детали уточняйте у гида

После внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму заранее переводом на карту: это связано с необходимостью заранее выкупать экскурсию с кремлевским гидом

Билеты в Оружейную палату