Экскурсия начнется в Александровском саду, где вы узнаете о строительстве башен и крепостных стен и о появлении сада у Кремля. Наш гид поделится сюжетами из жизни кремлевских обитателей, а затем проводит вас к Оружейной палате и передаст гиду музея.
Царские одежды и регалии, облачения патриархов, коллекция золотых и серебряных изделий, изящное оружие и даже кареты и конское убранство — вот что ждет вас в залах кремлевского хранилища. Вы оцените мастерство, с которым созданы предметы быта и искусства, и рассмотрите архитектурное убранство. Познакомитесь с историей образования Оружейной палаты, узнаете, какие знаменитые мастера работали над созданием драгоценных предметов и поймете, в чем заключается особая ценность музея.
Экскурсию у кремлевских стен для вас проведет аккредитованный гид из нашей команды, а по Оружейной палате — штатный кремлёвский гид.