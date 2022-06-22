Экскурсия по Оружейной палате

Прогуляться вдоль стен московского Кремля, а после с гидом исследовать экспозиции знаменитого музея

Эта экскурсия состоит из двух частей: сперва вы снаружи осмотрите главную крепость страны, а после пройдете в Оружейную палату.

Впечатлитесь произведениями ювелирного искусства, приглядитесь к деталям русского оружия и расшитых тканей и, конечно, увидите шапку, которой венчали на царство царей. Дополнят эту красоту рассказы о музее и любопытные факты о его экспонатах.
Экскурсия по Оружейной палате
Экскурсия по Оружейной палате
Экскурсия по Оружейной палате
Экскурсия по Оружейной палате
Экскурсия по Оружейной палате
Экскурсия по Оружейной палате
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по саду вдоль Кремля

Экскурсия начнется в Александровском саду, где вы узнаете о строительстве башен и крепостных стен и о появлении сада у Кремля. Наш гид поделится сюжетами из жизни кремлевских обитателей, а затем проводит вас к Оружейной палате и передаст гиду музея.

Исторические сокровища

Царские одежды и регалии, облачения патриархов, коллекция золотых и серебряных изделий, изящное оружие и даже кареты и конское убранство — вот что ждет вас в залах кремлевского хранилища. Вы оцените мастерство, с которым созданы предметы быта и искусства, и рассмотрите архитектурное убранство. Познакомитесь с историей образования Оружейной палаты, узнаете, какие знаменитые мастера работали над созданием драгоценных предметов и поймете, в чем заключается особая ценность музея.

Организационные детали

Экскурсию у кремлевских стен для вас проведет аккредитованный гид из нашей команды, а по Оружейной палате — штатный кремлёвский гид.

  • Бронирование экскурсии возможно не позднее, чем за 10 дней до желаемой даты; детали уточняйте у гида
  • После внесения предоплаты необходимо оплатить оставшуюся сумму заранее переводом на карту: это связано с необходимостью заранее выкупать экскурсию с кремлевским гидом

Билеты в Оружейную палату

  • Входные билеты в Оружейную палату оплачиваются отдельно заранее (мы можем помочь с приобретением):
    — 1000 руб. взрослый
    — 500 руб. льготный (пенсионерам, студентам, детям младше 18 лет, в том числе иностранным гражданам младше 16 лет)
  • Оружейная палата открыта для посещения с 10:00 до 18:00 по сеансам: 10:00, 12:00, 14:30, 16:30, кроме четверга
  • Число посетителей, которые могут одновременно находиться в залах Оружейной палаты, ограничено из-за небольшого пространства музея, поэтому рекомендуем бронировать билеты заранее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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