ЛюбимыйГород проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Теперь каждый может увидеть невероятные по красоте сокровища монарших особ: короны, которыми венчали на царствование в течение многих веков, искусно ограненные самоцветы, почетные ордена.

Все эти шедевры ювелирной мысли вы увидите на нашей экскурсии 🧭 в Алмазный фонд Московского Кремля.

Обычно, попасть туда — целая история 📖, но у нас не возникнет никаких проблем со входом.

Зато — сколько времени освободится для знакомства со всем этим великолепием.

Придете?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 29 285 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп
Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп
Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!
Данная экскурсия является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.
Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду оплачивается дополнительно.
Что входит
  • услуги экскурсовода
  • входные билеты в музей
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • трансфер
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Алмазный фонд
Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп
Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп
Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп
Экскурсия в Алмазный фонд для организованных групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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