ЛюбимыйГород проводит ещё 6 экскурсий

Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!

Данная экскурсия является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.

Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду оплачивается дополнительно.