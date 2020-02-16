17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища Оружейной палаты

В залах одного из главных музеев Москвы вы увидите древнейшие государственные регалии и знаковые предметы русской истории. Среди государственных сокровищ вас ждёт Шапка Мономаха, главный символ самодержавия царей на Руси; наряды правителей; парадное вооружение; двойной серебряный трон царевичей-соправителей Петра и Ивана Алексеевичей, а также уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже — вы узнаете об истории и особенностях этих и других экспонатов.

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

После экскурсии в Оружейную палату вы прогуляетесь вдоль кремлёвских стен: узнаете, кто и зачем построил крупнейшую в Европе крепость и как менялся её облик, откроете особенности башен Кремля и вспомните итальянских архитекторов. О своей судьбе, названии и тайнах расскажет главная площадь Москвы — Красная. А в Александровском саду поговорим о спрятанной речке Неглинке, найдём настоящий грот и памятники Александру I и патриарху Гермогену.