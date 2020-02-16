17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Прошлое России и ее богатства окажутся в центре внимания на этой экскурсии.

Вы попадете в залы Оружейной палаты, заполненные бесценными реликвиями: здесь хранится Шапка Мономаха, парадные царские наряды и вооружение, коллекция яиц Фаберже и уникальный двойной трон.

Узнаете об исторической и художественной ценности экспонатов.

А после профессиональный гид проведет экскурсиию по самому сердцу столицы.
2090 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча напротив Государственной библиотеки им. Ленина
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У этой экскурсии17 отзывов
4.41
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату

Что вас ожидает

Сокровища Оружейной палаты
В залах одного из главных музеев Москвы вы увидите древнейшие государственные регалии и знаковые предметы русской истории. Среди государственных сокровищ вас ждёт Шапка Мономаха, главный символ самодержавия царей на Руси; наряды правителей; парадное вооружение; двойной серебряный трон царевичей-соправителей Петра и Ивана Алексеевичей, а также уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже — вы узнаете об истории и особенностях этих и других экспонатов.

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
После экскурсии в Оружейную палату вы прогуляетесь вдоль кремлёвских стен: узнаете, кто и зачем построил крупнейшую в Европе крепость и как менялся её облик, откроете особенности башен Кремля и вспомните итальянских архитекторов. О своей судьбе, названии и тайнах расскажет главная площадь Москвы — Красная. А в Александровском саду поговорим о спрятанной речке Неглинке, найдём настоящий грот и памятники Александру I и патриарху Гермогену.

Организационные детали

Входные билеты в Оружейную палату включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Вы посещаете Оружейную палату с аудио-гидом, а после отправляетесь на экскурсию с профессиональным гидом по Красной площади и Александровскому саду
  • Посещение территории Московского Кремля не входит в прогулку, только экскурсия в Оружейную палату

Обратите внимание

  • Льгот для пенсионеров и студентов не предусмотрено
  • Оружейную палату также возможно посетить с профессиональным гидом — по пятницам и воскресеньям в 11:30. Для этого выберите соответствующий билет («Оружейная палата с профессиональным гидом»).
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату
Экскурсия в Оружейную палату

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив Государственной библиотеки им. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Один час сознательного растягивания времени со стороны гида не соответствует цене «путешествия». Дополните маршрут .
19 января 2020
Потрясающие экскурсоводы, спасибо!
14 января 2020
Спасибо. Экскурсия прошла великолепно.
13 января 2020
Очень странно, что вы называете экскурсией сбор денег за проход в Оружейную палату. Экскурсии не было. Сначала мы простояли 30 мин на холоде и ветру. Так стояли бы дальше, если бы сами экскурсанты не взяли инициативу в свои руки. В оружейной палате мы слушали аудиогид. Под экскурсией я понимаю другое. Я приобрела билеты у вас только по тому, что на официальном сайте Кремля они каким то непонятным образом исчезли в одно мгновение не успев появится.
9 января 2020
Отличная, познавательная экскурсия по "Александровскому саду" посмотрели смену КАРАУЛА у вечного огня, ни где не стояли в очередях. Советую всем брать свои наушники т.к. экскурсия в самой Оружейной палате через аудиогид. Когда рядом "галдят" гости из ПОДНЕБЕСНОЙ, аудиогуд бесмысленно брать ни чего не слышно. Сходить в Оружейную палату наверно должен каждый россиянин.
8 января 2020
Добрый день! Мы остались более чем довольны,нам не пришлось стоять в огромной очереди за билетами. А перед Оружейной платой, была любопытная экскурсия по Александрийскому саду, Ольга поделилась интересной информацией, вспомнили немного историю. Все прошло замечательно, спасибо большое!:)
Надежда
7 января 2020
Экскурсия замечательная)гид Ольга рассказала интересные исторические факты, посещение оружейной палаты произвело вообще потрясающее впечатление...рекомендую 🤷‍♀️Что тут говорить ️😁👍👍👍
30 декабря 2019
Vsjo ponravilosj. Ostalisj dovoljnimi. Priedem es4o v Moskvu. Spasibo.
27 декабря 2019
Спасибо, интересно.
13 июля 2019
Ольга отличный экскурсовод! Эмоционально, грамотно, с огоньком!
Ещё 7 отзывов

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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