Спутник М. – Гид из Москвы

В нашем путешествии вы увидите огромное количество символов Суздаля.



Мы обязательно пройдемся по историческому центру города и остановимся для того, чтобы осмотреть Суздальский кремль.



Вы сможете сделать фотографии 📸 на фоне знаменитой Торговой площади, где снимался эпизод фильма «Женитьба Бальзаминова», а после полюбоваться живописным видом реки Каменка.