Спасо-Преображенский собор или экспозиция «Золотая кладовая»
концерт колокольного звона
Вас ждет:
Обзорная экскурсия ⛳ по городу: панорама города со смотровой площадки на «убогих горах», Гостиные ряды на Торговой площади, купеческие дома, городские валы, река Каменка.
Осмотр памятников архитектуры, внесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: экскурсия по музейному комплексу Кремля с посещением Крестовой палаты И Рождественского собора; экскурсия по музейному комплексу Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора ИЛИ экспозиции «Золотая кладовая», концерт колокольного звона.
Что входит
Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Входные билеты в культурные объекты по программе
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Питание и вода
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.