Где лучше спрятаться в жару, когда каждое действие превращается в источник усталости? Наша прогулка пройдет по самым освежающим местам столицы: по ее фонтанам. Вы узнаете об истории этих величественных сооружений, познакомитесь с самым древним фонтаном города и увидите центр Москвы с другой, более романтичной стороны.

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Что вас ожидает

По центру города

Наш маршрут начинается с Сапожковой площади. Мы будем передвигаться по знойной Москве от источника к источнику. Посетим Александровский сад, Манежную площадь, Тверской бульвар и другие центральные улицы столицы — всего увидим 20 фонтанов. Вы узнаете, какой из них самый древний в Москве, а какой самый романтичный, и познакомитесь с фонтанами-рекордсменами. Закончится экскурсия на площади Никитских ворот или Триумфальной площади, где, по желанию, вы продолжите прогулку по столице.

Фанта(н)стическая история

Во время экскурсии мы познакомим вас с тысячелетней историей фонтанов и отдельно поговорим о московских сооружениях. Вы узнаете, как строится система водоснабжения в столице. Когда и где запускают самый ранний фонтан в Москве. Кто спроектировал первый фонтан города. И почему сухой фонтан на самом деле совсем не сухой. А по секрету мы расскажем, где в городе можно пить воду прямо из источника.

Организационные детали