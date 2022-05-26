Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице

Узнать, где можно пить воду прямо из источника, и увидеть центр города с нового ракурса

Где лучше спрятаться в жару, когда каждое действие превращается в источник усталости? Наша прогулка пройдет по самым освежающим местам столицы: по ее фонтанам.

Вы узнаете об истории этих величественных сооружений, познакомитесь с самым древним фонтаном города и увидите центр Москвы с другой, более романтичной стороны.
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По центру города

Наш маршрут начинается с Сапожковой площади. Мы будем передвигаться по знойной Москве от источника к источнику. Посетим Александровский сад, Манежную площадь, Тверской бульвар и другие центральные улицы столицы — всего увидим 20 фонтанов. Вы узнаете, какой из них самый древний в Москве, а какой самый романтичный, и познакомитесь с фонтанами-рекордсменами. Закончится экскурсия на площади Никитских ворот или Триумфальной площади, где, по желанию, вы продолжите прогулку по столице.

Фанта(н)стическая история

Во время экскурсии мы познакомим вас с тысячелетней историей фонтанов и отдельно поговорим о московских сооружениях. Вы узнаете, как строится система водоснабжения в столице. Когда и где запускают самый ранний фонтан в Москве. Кто спроектировал первый фонтан города. И почему сухой фонтан на самом деле совсем не сухой. А по секрету мы расскажем, где в городе можно пить воду прямо из источника.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период с мая по сентябрь, когда работают фонтаны. Это пешеходный маршрут протяженностью 4 километра.
  • По желанию, вы можете расширить маршрут еще на 1 час (+1500 руб.)
  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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