Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы

Исследовать самый романтичный район столицы и получить небанальные снимки

Для красивых фото
От сталинской высотки до готического собора, от грузинской слободы до стильного арт-пространства — на этой экскурсии вас ждет смесь стилей и фактур, неистоптанные локации и уютная атмосфера.

Я поделюсь нескучными историями этого района; иллюстрациями к ним станут старые снимки — а мы дополним их новыми, теми, что сделаем на прогулке с вашим участием.
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Архитектурные изюминки района

В этом маршруте собраны самые интересные места: вы отыщете лучший вид на высотку на Баррикадной, побываете в грузинской церкви с расписными потолками и резными дверьми, встретите дом-призрак 1898 года. Католический собор впечатлит своей пластикой — зайдем внутрь и разберемся, где прячется орган.
После оценим ансамбль Тимирязевского музея, возведенный в русском стиле, а завершим экскурсию в современном пространстве на месте бывшей мебельной фабрики.

Хроники Красной Пресни

Как на месте промышленного района с фабриками и производствами появились архитектурные шедевры? Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем. Почему Пресню называют московской Швейцарией, как возводился Дом авиаторов, как работники зоопарка спасали животных во время войны, какой громкий скандал произошёл в Тимирязевском музее — будет множество любопытных сюжетов.

Фото в эстетичных экстерьерах

Переулки Пресни отлично подходят в качестве фона для фотосессии. Я подскажу лучшие ракурсы и создам комфортную атмосферу на съёмке. Вы получите не банальные туристические кадры, а художественные фотографии, которые точно соберут лайки в соцсетях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Баррикадная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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