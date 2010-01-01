Хотите увидеть необычные Фрески на бетоне в египетском стиле? Тогда вам на экскурсию ⛳ Фрески реки Чечеры.

Уникальная подземная экскурсия вместе с гидом, где вы сможете увидеть не только фрески в московских тоннелях, но и увидеть коллектора постройки как начала так и середины 20 века из кирпича. Сделать потрясающие фотографии 📸 и многое другое!