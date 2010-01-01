а так же "фрески" вырезанные болгаркой по бетону в 2010-х.
Хотите увидеть необычные Фрески на бетоне в египетском стиле? Тогда вам на экскурсию ⛳ Фрески реки Чечеры.
Уникальная подземная экскурсия вместе с гидом, где вы сможете увидеть не только фрески в московских тоннелях, но и увидеть коллектора постройки как начала так и середины 20 века из кирпича. Сделать потрясающие фотографии 📸 и многое другое!
Что входит
Защитный костюм Л-1
Светодиодный фонарь YLP Panda 2R
Перчатки
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Трансфер до места
Страховка при спуске
Начало
🚩 Новорязанская улица, 31/7с6
Место завершения
🏁 наб. Академика Туполева
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.