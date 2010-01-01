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Фрески реки Чечёра

ПодземныйГид
ПодземныйГид – Гид из Москвы
Фрески реки Чечёра
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • Подземная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Фрески реки Чечёра
Фрески реки Чечёра

Что вы увидите

  • Исторически коллектор Ольховца 1924 г. п.
  • коллектор реки Чечера постройки 1950-х
  • а так же "фрески" вырезанные болгаркой по бетону в 2010-х.
Хотите увидеть необычные Фрески на бетоне в египетском стиле? Тогда вам на экскурсию ⛳ Фрески реки Чечеры.
Уникальная подземная экскурсия вместе с гидом, где вы сможете увидеть не только фрески в московских тоннелях, но и увидеть коллектора постройки как начала так и середины 20 века из кирпича. Сделать потрясающие фотографии 📸 и многое другое!
Что входит
  • Защитный костюм Л-1
  • Светодиодный фонарь YLP Panda 2R
  • Перчатки
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер до места
  • Страховка при спуске
Начало
🚩 Новорязанская улица, 31/7с6
Место завершения
🏁 наб. Академика Туполева
Фрески реки Чечёра
Фрески реки Чечёра
Фрески реки Чечёра

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ПодземныйГид
ПодземныйГид
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