Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Гагаринский район: от ампира к модернизму

Отойти от стандартных маршрутов и совершить путешествие по двум советским эпохам

Сергей
Сергей – Гид из Москвы
Не самый простой исторический путь России, как в зеркале, отразился в архитектуре.

Вы увидите, как менялся облик огромной страны и ее столицы ⭐️ с середины 20 века, прогулявшись всего лишь по нескольким кварталам Гагаринского района.

Зато какие это кварталы! Вас ждут уютные дворики и широкие проспекты, рассказы о зданиях и, конечно, о людях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму

Что вас ожидает

Один район — две эпохи
За 2 часа вы познакомитесь с двумя стилями, совершенно непохожими, но соединившими в себе богатое наследие архитектуры и истории 📖 России. Я расскажу, как политический курс определял строительство и влиял на жизнь Гагаринского района. Вместе мы шаг за шагом увидим, как пышное наследие неоклассицизма сменилось строгими линиями и формами модернизма.

Маршрут не из путеводителей
Сквозь камерные московские дворы, окруженные величественными сталинскими домами, мы выйдем на одну из главных городских артерий — Ленинский проспект. А уже за поворотом, на Ломоносовском, окажемся в новой эпохе, Хрущёвской оттепели с её инновациями и крутым виражом в жизни страны. По пути поговорим и о быте советских граждан, и о культурном отдыхе. В деталях рассмотрим здание бывшего кинотеатра «Прогресс» и завершим экскурсию ⛳ у Большого государственного московского цирка.

Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Университет
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму
Гагаринский район: от ампира к модернизму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я живу в Москве больше 15 лет с тех пор, как переехал в столицу учиться на военного журналиста. Всё это время изучаю город пешком и с удовольствием знакомлю с ним своих друзей. Люблю гулять в не самых популярных у туристов местах города, не теряющих от этого свою богатую историю. Мне нравится советская архитектура и я с радостью готов поделиться с вами своими знаниями и мыслями по поводу наследия СССР. Свободное время провожу культурно и всегда готов помочь вам определиться с выбором музея или театра.
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