Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Один район — две эпохи

За 2 часа вы познакомитесь с двумя стилями, совершенно непохожими, но соединившими в себе богатое наследие архитектуры и истории 📖 России. Я расскажу, как политический курс определял строительство и влиял на жизнь Гагаринского района. Вместе мы шаг за шагом увидим, как пышное наследие неоклассицизма сменилось строгими линиями и формами модернизма.

Маршрут не из путеводителей

Сквозь камерные московские дворы, окруженные величественными сталинскими домами, мы выйдем на одну из главных городских артерий — Ленинский проспект. А уже за поворотом, на Ломоносовском, окажемся в новой эпохе, Хрущёвской оттепели с её инновациями и крутым виражом в жизни страны. По пути поговорим и о быте советских граждан, и о культурном отдыхе. В деталях рассмотрим здание бывшего кинотеатра «Прогресс» и завершим экскурсию ⛳ у Большого государственного московского цирка.