Владимир Семёнович Высоцкий - это Явление общественной жизни, это Нерв нашей души. Наша своеобразная и познавательная прогулка 👣 пройдёт по местам, связанным с юношескими годами Высоцкого, где он часто бывал впоследствии, улочки и дворы, которые он очень любил и воспел в своих песнях. Юность – время особенное, время становления характера, личности. И у Высоцкого именно в те годы появились друзья – те, кто был рядом с ним всю его жизнь. Да, именно отсюда, из этих своеобразных московских дворов пошли любимые всеми нами песни Высоцкого. В этих московских переулках особый колорит, непередаваемый дух – дух послевоенного футбола, уличных драк и настоящей - на всю жизнь - бескорыстной дружбы. Песни Высоцкого отсюда – из Большого Каретного, из юности…

В ходе нашей экскурсии 🧭 мы узнаем:

о друзьях юности Высоцкого

кому посвятил Владимир Семёнович ставшую легендарной песню «Где мои семнадцать лет»

о прототипе того самого чёрного пистолета

где Высоцкий слушал рассказы фронтовиков

о своеобразном московском районе Малюшинка

В ходе экскурсии мы увидим: