сад «Эрмитаж», где любили проводить время Высоцкий и его друзья
Владимир Семёнович Высоцкий - это Явление общественной жизни, это Нерв нашей души. Наша своеобразная и познавательная прогулка 👣 пройдёт по местам, связанным с юношескими годами Высоцкого, где он часто бывал впоследствии, улочки и дворы, которые он очень любил и воспел в своих песнях. Юность – время особенное, время становления характера, личности. И у Высоцкого именно в те годы появились друзья – те, кто был рядом с ним всю его жизнь. Да, именно отсюда, из этих своеобразных московских дворов пошли любимые всеми нами песни Высоцкого. В этих московских переулках особый колорит, непередаваемый дух – дух послевоенного футбола, уличных драк и настоящей - на всю жизнь - бескорыстной дружбы. Песни Высоцкого отсюда – из Большого Каретного, из юности…
В ходе нашей экскурсии 🧭 мы узнаем:
о друзьях юности Высоцкого
кому посвятил Владимир Семёнович ставшую легендарной песню «Где мои семнадцать лет»
о прототипе того самого чёрного пистолета
где Высоцкий слушал рассказы фронтовиков
о своеобразном московском районе Малюшинка
В ходе экскурсии мы увидим:
дом, где жил в юности Владимир Высоцкий
школу, в которой он учился
воспетую Высоцким швейную фабрику
сад «Эрмитаж», где любили проводить время Высоцкий и его друзья
переулочки и дворы, особая атмосфера которых сыграла огромную роль в становлении личности Высоцкого и предопределила во многом выбор его жизненного и творческого пути.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение платных объектов (по желанию)
Начало
🚩 ст. м. Пушкинская \ Чеховская, у выхода №13
Место завершения
🏁 ст. м. Цветной бульвар
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.