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Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность

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5 отзывов
Андрей А.
Андрей А. – Гид из Москвы
О Высоцком слышали все — независимо от возраста, должности и интересов.

В советское время он был кумиром для молодежи.

Песня «Вершина», капитан Жеглов и концерты по всему Советскому союзу — все это о Высоцком.

Но что вы знаете о жизни музыканта за пределами сцены? Со мной вы прогуляетесь 👣 по московским улочкам, которые связаны с жизнью поэта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность

Что вы увидите

  • дом, где жил в юности Владимир Высоцкий
  • школу, в которой он учился
  • воспетую Высоцким швейную фабрику
  • сад «Эрмитаж», где любили проводить время Высоцкий и его друзья
Владимир Семёнович Высоцкий - это Явление общественной жизни, это Нерв нашей души. Наша своеобразная и познавательная прогулка 👣 пройдёт по местам, связанным с юношескими годами Высоцкого, где он часто бывал впоследствии, улочки и дворы, которые он очень любил и воспел в своих песнях. Юность – время особенное, время становления характера, личности. И у Высоцкого именно в те годы появились друзья – те, кто был рядом с ним всю его жизнь. Да, именно отсюда, из этих своеобразных московских дворов пошли любимые всеми нами песни Высоцкого. В этих московских переулках особый колорит, непередаваемый дух – дух послевоенного футбола, уличных драк и настоящей - на всю жизнь - бескорыстной дружбы. Песни Высоцкого отсюда – из Большого Каретного, из юности…

В ходе нашей экскурсии 🧭 мы узнаем:

  • о друзьях юности Высоцкого
  • кому посвятил Владимир Семёнович ставшую легендарной песню «Где мои семнадцать лет»
  • о прототипе того самого чёрного пистолета
  • где Высоцкий слушал рассказы фронтовиков
  • о своеобразном московском районе Малюшинка

В ходе экскурсии мы увидим:

  • дом, где жил в юности Владимир Высоцкий
  • школу, в которой он учился
  • воспетую Высоцким швейную фабрику
  • сад «Эрмитаж», где любили проводить время Высоцкий и его друзья
  • переулочки и дворы, особая атмосфера которых сыграла огромную роль в становлении личности Высоцкого и предопределила во многом выбор его жизненного и творческого пути.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение платных объектов (по желанию)
Начало
🚩 ст. м. Пушкинская \ Чеховская, у выхода №13
Место завершения
🏁 ст. м. Цветной бульвар
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность
Где его семнадцать лет: Владимир Высоцкий, юность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей А.
Андрей А.
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5 отзывов оставили туристы

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