«Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы»Еще с начала XIX века слава главной торговой улицы закрепилась за Кузнецким мостом. Теперь он бурно застраивается эффектными пассажами со стеклянными перекрытиями и многоэтажными универмагами с огромными окнами-витринами. Открываются солидные конторы и банки, фешенебельные гостиницы, фотоателье, засияли витринами роскошные пассажи. Все самое лучшее, новое, передовое и самое модное (от нарядов и деликатесов до электрического освещения) впервые появлялось именно на Кузнецком.

В ходе нашей прогулки вы полюбуетесь красивейшими зданиями, дворцами и особняками Кузнецкого моста, узнаете кем и когда они были построены, а также как закупались москвичи.

Комплекс Китайских баньДалее нас ждет достойное продолжение — обширный комплекс Китайских бань. Герасим Хлудов, богатейший человек своего времени, превратил банальное банное заведение в сказочный дворец. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите парадную лестницу, которую многие считают лучшей лестницей архитектора Кекушева, классический зал с лепниной и камином, мавританскую курительную и круглый бассейн.