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Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста

Галина
Галина – Гид из Москвы
Москва — удивительно «нетуристический» город 🏙️.

В ней много скрытой красоты, таящейся в неприметных с виду особняках и обезличенных временем строениях.

На этой экскурсии 🧭 нас ждет самая фешенебельная улица Москвы и роскошные Хлудовские бани, которые сохранились практически в неизменном виде и стали рестораном «Серебряный век»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста
Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста

Что вы увидите

  • Кузнецкий мост
  • Петровский пассаж
  • улица Неглинная
  • Сандуновские бани
  • отель Метрополь
  • Хлудовские Китайские бани
«Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы»Еще с начала XIX века слава главной торговой улицы закрепилась за Кузнецким мостом. Теперь он бурно застраивается эффектными пассажами со стеклянными перекрытиями и многоэтажными универмагами с огромными окнами-витринами. Открываются солидные конторы и банки, фешенебельные гостиницы, фотоателье, засияли витринами роскошные пассажи. Все самое лучшее, новое, передовое и самое модное (от нарядов и деликатесов до электрического освещения) впервые появлялось именно на Кузнецком.
В ходе нашей прогулки вы полюбуетесь красивейшими зданиями, дворцами и особняками Кузнецкого моста, узнаете кем и когда они были построены, а также как закупались москвичи.
Комплекс Китайских баньДалее нас ждет достойное продолжение — обширный комплекс Китайских бань. Герасим Хлудов, богатейший человек своего времени, превратил банальное банное заведение в сказочный дворец. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите парадную лестницу, которую многие считают лучшей лестницей архитектора Кекушева, классический зал с лепниной и камином, мавританскую курительную и круглый бассейн.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Десерт и чаепитие в ресторане «Серебряный век» от 700 руб за человека — не входит в стоимость экскурсии.
Начало
🚩 у метро Кузнецкий мост, выход на Рождественку
Место завершения
🏁 в ресторане Серебряный Век
Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста
Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста
Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста
Хлудовские бани и Золотой век Кузнецкого моста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина
Галина
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