Еще несколько необычных экскурсий в Москве

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Хранители времени»: экскурсия-викторина

Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы

Анна
Анна – Гид из Москвы
Какие главные часы в Москве? Конечно, «куранты» Спасской башни! Дети прогуляются по Красной площади и прилегающим улочкам, рассматривая старинные фасады и отвечая на необычные вопросы-загадки.

А я расскажу об отношении к времени наших предков и помогу смастерить модель часового механизма!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Хранители времени»: экскурсия-викторина
«Хранители времени»: экскурсия-викторина

Что вас ожидает

Делу время, потехе час!
На увлекательной прогулке 👣 по Красной и Манежной площадям и Никольской улице ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы в самом центре столицы ⭐️. Дети узнают, как животные и растения могут помочь определить человеку время и познакомятся с устройством солнечных часов, после чего мы вместе смастерим модель старинного часового механизма. Вас ждут ребусы, загадки и интересные факты!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсия адаптирована под разные возраста:
    — в 10:30 экскурсия ⛳ проводится для детей 5-8 лет
    — в 12:00 — для детей 9-12 лет
Начало и место завершения
🚩 у Лобного места на Красной площади
«Хранители времени»: экскурсия-викторина
«Хранители времени»: экскурсия-викторина
«Хранители времени»: экскурсия-викторина
«Хранители времени»: экскурсия-викторина
«Хранители времени»: экскурсия-викторина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Мне зовут Анна. Я родилась и живу в Москве. Я опытный турист, посетила более 30 стран и сотни городов самостоятельно и со своими детьми. Несколько лет назад я кардинально изменила род профессиональной деятельности, получив соответствующее образование. В настоящее время я педагог, организатор детских экскурсий, гид и теперь знаю как увлечь ваших детей интересными интерактивными прогулками по городу.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1967 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
520 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов