Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Делу время, потехе час!

На увлекательной прогулке 👣 по Красной и Манежной площадям и Никольской улице ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы в самом центре столицы ⭐️. Дети узнают, как животные и растения могут помочь определить человеку время и познакомятся с устройством солнечных часов, после чего мы вместе смастерим модель старинного часового механизма. Вас ждут ребусы, загадки и интересные факты!

Организационные детали