Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Делу время, потехе час! На увлекательной прогулке 👣 по Красной и Манежной площадям и Никольской улице ребята увидят самые древние, а также самые главные часы нашей страны и приоткроют их секреты. Я расскажу об изобретении первых часов, покажу старинные модели и современные необычные образцы в самом центре столицы ⭐️. Дети узнают, как животные и растения могут помочь определить человеку время и познакомятся с устройством солнечных часов, после чего мы вместе смастерим модель старинного часового механизма. Вас ждут ребусы, загадки и интересные факты!
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсия адаптирована под разные возраста: — в 10:30 экскурсия ⛳ проводится для детей 5-8 лет — в 12:00 — для детей 9-12 лет
Начало и место завершения
🚩 у Лобного места на Красной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне зовут Анна. Я родилась и живу в Москве. Я опытный турист, посетила более 30 стран и сотни городов самостоятельно и со своими детьми. Несколько лет назад я кардинально изменила род профессиональной деятельности, получив соответствующее образование. В настоящее время я педагог, организатор детских экскурсий, гид и теперь знаю как увлечь ваших детей интересными интерактивными прогулками по городу.