Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Остафьево сквозь века

Когда-то усадьба Остафьево принадлежала Ляпуновым и Голицыным, позднее — Вяземским и Шереметьевым. Вы рассмотрите господский дом, погуляете по живописному парку и отыщете памятники знаменитым владельцам и гостям усадьбы. Кроме того, я покажу старинные пруды, действующую историческую плотину, Горбатый мостик и храм Святой Троицы 18 века, построенный в классицистическом стиле.

Были и легенды Остафьево

Вы поймете, как устроены дворянские летние резиденции, почему во время Отечественной войны 1812 года французы не тронули усадьбу и как Остафьево связано с историей 📖 воздухоплавания. А также раскроете, зачем Карамзин очернил Бориса Годунова, как найти автографы XIX века и какой зодчий спроектировал усадьбу.

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