Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Остафьево сквозь века Когда-то усадьба Остафьево принадлежала Ляпуновым и Голицыным, позднее — Вяземским и Шереметьевым. Вы рассмотрите господский дом, погуляете по живописному парку и отыщете памятники знаменитым владельцам и гостям усадьбы. Кроме того, я покажу старинные пруды, действующую историческую плотину, Горбатый мостик и храм Святой Троицы 18 века, построенный в классицистическом стиле.
Были и легенды Остафьево Вы поймете, как устроены дворянские летние резиденции, почему во время Отечественной войны 1812 года французы не тронули усадьбу и как Остафьево связано с историей 📖 воздухоплавания. А также раскроете, зачем Карамзин очернил Бориса Годунова, как найти автографы XIX века и какой зодчий спроектировал усадьбу.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 на территорию усадьбы не включены в стоимость: 100 рублей с человека + билет для гида
Возможен трансфер до усадьбы от метро 🚇 Бульвар Дмитрия Донского. Доплата составит 1000 рублей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.