Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Идиллическое Косинское трехозерье

Полюбоваться заповедными озерами в черте Москвы и посетить расположенные на них храмы

Ирина
Ирина – Гид из Москвы
Вы погуляете по старинному селу Косино, ставшему частью столицы ⭐️ только в 80-е годы, и ощутите его уютную пасторальную атмосферу.

Здесь вас ждут деревянные дома, водяные колонки и реликтовые озера Черное, Белое и Святое.

А также интересные рассказы о прошлом и настоящем этого удивительного места!
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Идиллическое Косинское трехозерье
Идиллическое Косинское трехозерье

Что вас ожидает

Другая Москва
Не выезжая за пределы столицы ⭐️, вы отдохнете от шумного мегаполиса и проведете несколько часов в мире природы — на берегах живописных озер, известных с 14 века по княжеским духовным грамотам. Я расскажу, какую научную станцию основали для их изучения в 1888 году и как сложились судьбы связанных с ней дачников и ученых. А также раскрою, как крестьяне отсудили у помещика село Косино и чем они отблагодарили адвоката за помощь в тяжбе.

Старинные храмы и полезные советы
Вы заглянете на территорию Косинского яхт-клуба и узнаете, как с ним связан царевич Петр Алексеевич. А также полюбуетесь расположенными на озерах старинными храмами: часовней Филарета и церквями Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и патриарха Тихона. Я расскажу, какие августейшие лица их посещали и какой русский художник венчался в одном из них. В завершение поделюсь лайфхаками местного жителя: где выпить 🍹 чай из самовара и купить авторский сыр и самые вкусные пирожки в ВАО.

Организационные детали

Мы пройдем около 5 км. После экскурсии 🧭 вы сможете добраться на общественном транспорте до станций метро 🚇 Новокосино, Выхино и Улица Дмитриевского.

Начало и место завершения
🚩 у метро Улица Дмитриевского
Идиллическое Косинское трехозерье
Идиллическое Косинское трехозерье
Идиллическое Косинское трехозерье
Идиллическое Косинское трехозерье
Идиллическое Косинское трехозерье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я люблю Москву за ее энергию, щедрость, разнообразие, за ее восприимчивость к разным культурам. Провожу экскурсии по городу и окрестностям 17 лет. На моих экскурсиях вы обязательно откроете что-то новое о Москве и москвичах. Я думаю, самое интересное в городе — это его люди. Буду рада показать вам Москву.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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