Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Другая Москва

Не выезжая за пределы столицы ⭐️, вы отдохнете от шумного мегаполиса и проведете несколько часов в мире природы — на берегах живописных озер, известных с 14 века по княжеским духовным грамотам. Я расскажу, какую научную станцию основали для их изучения в 1888 году и как сложились судьбы связанных с ней дачников и ученых. А также раскрою, как крестьяне отсудили у помещика село Косино и чем они отблагодарили адвоката за помощь в тяжбе.

Старинные храмы и полезные советы

Вы заглянете на территорию Косинского яхт-клуба и узнаете, как с ним связан царевич Петр Алексеевич. А также полюбуетесь расположенными на озерах старинными храмами: часовней Филарета и церквями Успения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца и патриарха Тихона. Я расскажу, какие августейшие лица их посещали и какой русский художник венчался в одном из них. В завершение поделюсь лайфхаками местного жителя: где выпить 🍹 чай из самовара и купить авторский сыр и самые вкусные пирожки в ВАО.

Организационные детали

Мы пройдем около 5 км. После экскурсии 🧭 вы сможете добраться на общественном транспорте до станций метро 🚇 Новокосино, Выхино и Улица Дмитриевского.