Это истории 📖 о людях которые жили в Москве, любили, страдали или наоборот были счастливы!

Мы увидим здания разных эпох, которые связаны с любовными романами известных людей. О некоторых мы знаем с детства, как например история любви Александра Сергеевича Пушкина и юной красавицы Натальи Гончаровой. Глядя на Храм Симеона Столпника на Новом Арбате вспомним историю русской Золушки. У особняка Рябушинского, ныне дом-музей М. Горького мы вспомним о трех главных женщинах в его жизни. О трех женщинах в жизни П. И. Чайковского мы поговорим возле Московской Консерватории. Маяковский, Горький, Высоцкий и их музы.

За 3 часа экскурсии 🧭, мы узнаем и о любовных треугольниках, разбитых судьбах и в то же время о невероятной жертвенности и тихом семейном счастье.

И все это Любовь! Разные ее лики, разные ипостаси!

Помните как у Булгакова? За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, и я покажу тебе такую любовь!

А я вам расскажу о ней на нашей экскурсии!