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"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей

Копосов В.
Копосов В. – Гид из Москвы
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🥰Романтическая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей

Что вы увидите

  • особняк Арсения Морозова на ул. Воздвиженка
  • особняк Рябушинского на Б. Никитской
  • фонтан Александр и Натали и храм Большое Вознесение
  • усадьба Луниных на Никитском бульваре. Особняк Рябушинского это и многое другое на 3х часовой прогулке по исторической части города
Это истории 📖 о людях которые жили в Москве, любили, страдали или наоборот были счастливы!
Мы увидим здания разных эпох, которые связаны с любовными романами известных людей. О некоторых мы знаем с детства, как например история любви Александра Сергеевича Пушкина и юной красавицы Натальи Гончаровой. Глядя на Храм Симеона Столпника на Новом Арбате вспомним историю русской Золушки. У особняка Рябушинского, ныне дом-музей М. Горького мы вспомним о трех главных женщинах в его жизни. О трех женщинах в жизни П. И. Чайковского мы поговорим возле Московской Консерватории. Маяковский, Горький, Высоцкий и их музы.
За 3 часа экскурсии 🧭, мы узнаем и о любовных треугольниках, разбитых судьбах и в то же время о невероятной жертвенности и тихом семейном счастье.
И все это Любовь! Разные ее лики, разные ипостаси!
Помните как у Булгакова? За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, и я покажу тебе такую любовь!
А я вам расскажу о ней на нашей экскурсии!
Что входит
  • услуги гида
  • Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
  • Продолжительность 3 часа, расстояние около 3. 5 километров
  • Начало от м. Арбатская окончание ул. Тверская (м. Охотный ряд)
Что не входит
  • экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Начало
🚩 станция метро Арбатская (синяя ветка) выход 8
Место завершения
🏁 ул.Тверская (м.Охотный ряд)
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей
"Имя тебе - Любовь!" громкие романы известных людей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Копосов В.
Копосов В.
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