Откуда в центре Москвы Китай-город? Неужто в средневековье в столице российского государства проживали гости из Поднебесной? На двухчасовой прогулке вы узнаете ответ на этот и другие интересные вопросы о жизни иноземцев в городе, а также сможете сделать ошеломляющие фотографии с самых неожиданных ракурсов. Лично для меня Китай-Город — не просто еще один старый район Москвы, это место где, я отучился, а потом отработал больше 20 лет. Поэтому мне есть, что рассказать вам!

Что вас ожидает

Итальянцы в России, два ведра меда для англичан и немецкая аптека

Я расскажу, почему итальянец построил стены московского Китай-города и мог ли он иметь отношение к его названию. Вы увидите старый Английский двор и узнаете, почему англичане ежедневно получали от московских царей безвозмездно два ведра меда и полведра водки. А также я покажу одну из первых в Москве аптек, которой владел немец Карл Феррейн, и объясню, куда делись часы, украшавшие башню.

Другие любопытные факты об иностранном следе в судьбе Москвы

На Красной площади вы узнаете, сколько иностранцев большевики похоронили у кремлевской стены и почему французским саперам армии Наполеона не удалось взорвать Храм Василия Блаженного. Познакомитесь с историей первого русского университета, открытого двумя греческими монахами. И увидите место, где находился самый модный трактир Москвы, куда водили всех иностранных гостей отведать настоящей русской кухни. На Ильинке я расскажу о древнем Посольском дворе и о том, почему улицу снимали в советских фильмах о Нью-Йорке. А на древней Никольской вы встретите дом, где Иваном Федоровым, выходец из Речи Посполитой, напечатал первую русскую книгу, и институт, на котором красуется герб британского королевского дома.

Реинкарнации Зарядья

В историческом районе поговорим об этапах, которые он пережил за свою долгую жизнь, о

старинном еврейском квартале и гостинице «Россия», самой популярной у интуристов. А в актуальном и модном парке «Зарядье» попробуем разобраться, кто же прав: нью-йоркские архитекторы или их критики, московские краеведы (кстати, именно это место в наши дни «оккупировали» китайские туристы).