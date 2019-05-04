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Прогулка с историком по старинному купеческому посаду у стен Кремля

Виктор
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Виктор – ваш гид
Откуда в центре Москвы Китай-город? Неужто в средневековье в столице российского государства проживали гости из Поднебесной? На двухчасовой прогулке вы узнаете ответ на этот и другие интересные вопросы о жизни иноземцев в городе, а также сможете сделать ошеломляющие фотографии с самых неожиданных ракурсов.

Лично для меня Китай-Город — не просто еще один старый район Москвы, это место где, я отучился, а потом отработал больше 20 лет.

Поэтому мне есть, что рассказать вам!
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе

Что вас ожидает

Итальянцы в России, два ведра меда для англичан и немецкая аптека
Я расскажу, почему итальянец построил стены московского Китай-города и мог ли он иметь отношение к его названию. Вы увидите старый Английский двор и узнаете, почему англичане ежедневно получали от московских царей безвозмездно два ведра меда и полведра водки. А также я покажу одну из первых в Москве аптек, которой владел немец Карл Феррейн, и объясню, куда делись часы, украшавшие башню.

Другие любопытные факты об иностранном следе в судьбе Москвы
На Красной площади вы узнаете, сколько иностранцев большевики похоронили у кремлевской стены и почему французским саперам армии Наполеона не удалось взорвать Храм Василия Блаженного. Познакомитесь с историей первого русского университета, открытого двумя греческими монахами. И увидите место, где находился самый модный трактир Москвы, куда водили всех иностранных гостей отведать настоящей русской кухни. На Ильинке я расскажу о древнем Посольском дворе и о том, почему улицу снимали в советских фильмах о Нью-Йорке. А на древней Никольской вы встретите дом, где Иваном Федоровым, выходец из Речи Посполитой, напечатал первую русскую книгу, и институт, на котором красуется герб британского королевского дома.

Реинкарнации Зарядья
В историческом районе поговорим об этапах, которые он пережил за свою долгую жизнь, о
старинном еврейском квартале и гостинице «Россия», самой популярной у интуристов. А в актуальном и модном парке «Зарядье» попробуем разобраться, кто же прав: нью-йоркские архитекторы или их критики, московские краеведы (кстати, именно это место в наши дни «оккупировали» китайские туристы).

Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе
Иноземцы в Китай-городе

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Виктор
Виктор
Мне 42 года. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, доцент и журналист. Многолетний автор телепрограммы «Власть факта» (Культура), а также сценарист 15 фильмов об истории и культуре нашей страны. Лично для меня район ВДНХ — это моя малая родина. Я хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории, которое я испытываю каждый раз, проходя по аллеям выставки и смотря из своего окна на монументальный памятник Веры Мухиной.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 мая 2019
Очень понравилось. Было интересно и москвичам и иностранцам, гид заранее уточнил кто будет, какие интересы, скорректировал маршрут, делал акцент на редких фактах, которые связывали история Москвы с историей страны наших гостей.

Виктор проводит ещё 4 экскурсии

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