5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие во времени от Ивана Грозного до Маяковского на красивых улочках центра

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Тверской бульвар, улицы Большая Никитская и Тверская образуют треугольник, в котором уместились 5 веков городской истории, десятки выдающихся имен и памятников.

Вы найдете особняки в стиле модерн, узнаете об уникальных храмах, погуляете по следам Пушкина, попадете в неожиданные дворы — и в итоге лучше узнаете город, взглянув на него в зеркале эпох.
500 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Охотный ряд
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы

Что вас ожидает

Одна из старейших улиц Москвы
От сердца столицы, Кремля, мы отправимся в сторону Большой Никитской улицы, что тянется вверх к Бульварному кольцу. Здесь вы погрузитесь во времена Ивана Грозного; узнаете, где находился Опричный двор, и представите жизнь слободы, где обосновались купцы. А еще рассмотрите старинные фрески в церкви Малого Вознесения.

XIX век и мир московской богемы
Мы перенесемся в эпоху роскошных балов, на одном из которых Пушкин встретил свою Натали. Посетим храм Большого Вознесения, где венчались поэт и его муза, а также еще одна знаменитая пара. По примеру Александра Сергеевича погуляем по Тверскому бульвару, заглядывая в тихие переулки — их скрытые от глаз усадьбы припасли для вас много легенд. Тут вас ждет даже уголок викторианской Англии, Англиканская церковь Св. Андрея.

XX век — трагичный, но притягательный
Вы познакомитесь с московским модерном на примере зданий-дворцов гениального русского архитектора Шехтеля: я поделюсь секретами особняка Рябушинского и покажу дом «водочного короля» Смирнова. После полюбуемся роскошью московских бутиков начала прошлого века в Елисеевском гастрономе. В финале поговорим об известном любовном треугольнике — Владимире Маяковском, Лиле и Осипе Бриках — и найдем здание, на котором, по легенде, изображена эта троица.

Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы
Исторический треугольник Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита, и я настоящий и преданный фанат Москвы. Я достаточно много путешествую, но Москва на протяжении многих лет всё же остаётся моим любимым городом. И мне бы очень хотелось поделиться этой любовью со всеми. Помочь вам проникнуться атмосферой Москвы или, возможно, увидеть столицу в новом свете. По образованию я культуролог, очень люблю и горжусь своей alma mater (МГУ им. М.В. Ломоносова), поэтому не удивляйтесь, если на экскурсиях я периодически буду вставлять студенческие байки об истории университета и его знаменитых выпускниках) До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Маргарита провела отличную экскурсию! Она очень увлекательно рассказывала про исторические вехи и персоналии разных веков. Особенно хочется отметить увлечение экскурсовода архитектурой, во время экскурсии мы узнали много нового про исторические здания Москвы, про их архитекторов и импозантных владельцев.

С удовольствием посетим новые экскурсии Маргариты! Удачи ей в дальнейшем!
24 февраля 2020
С детства не очень люблю экскурсии, потому что обычно попадались неинтересные гиды, которые сухо что-то рассказывали, но с Маргаритой мне очень повезло! Она действительно любит то, чем занимается и рассказывает все с огромным воодушевлением и интересом. Мне очень понравилось :) я узнала много действительно необычных фактов и теперь гуляя по Москве стараюсь обращать внимание на каждое здание: «а какая у него история?)» Наша экскурсия закончилось в очень-очень вкусном ресторане, обязательно схожу туда ещё раз. Спасибо огромное за ваш труд, отзывчивость и легкость, жду новых маршрутов :)
24 февраля 2020
Очень интересная экскурсия.
Спасибо, Маргарите за новые и не типичные знания о Москве.
Экскурсию могу посоветовать, всем кто хочет открыть для себя Москву с новой стороны или познакомиться и влюбится в этот город навсегда, как это сегодня сделали мы.
24 февраля 2020
Это лучшая экскурсия на которой я была!)
Я всю жизнь живу в Москве, но Маргарите удалось заново открыть для меня мой родной город, было очень интересно посетить не только основные достопримечательности Москвы, но и заглянуть в маленькие уютные дворики, которые переносят тебя в Европу. Сама Маргарита очень милая и отзывчивая, посоветовала очень вкусное кафе и сразу видно что это для неё это не просто работа, а любимое дело)
24 февраля 2020
Мне очень понравился маршрут. Открыла для себя много новых и интересных мест благодаря Маргарите. Маргарита, как экскурсовод, мне понравилась. Она рассказывает увлеченно и с любовью. В общем, рекомендую.

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