5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Одна из старейших улиц Москвы

От сердца столицы, Кремля, мы отправимся в сторону Большой Никитской улицы, что тянется вверх к Бульварному кольцу. Здесь вы погрузитесь во времена Ивана Грозного; узнаете, где находился Опричный двор, и представите жизнь слободы, где обосновались купцы. А еще рассмотрите старинные фрески в церкви Малого Вознесения.

XIX век и мир московской богемы

Мы перенесемся в эпоху роскошных балов, на одном из которых Пушкин встретил свою Натали. Посетим храм Большого Вознесения, где венчались поэт и его муза, а также еще одна знаменитая пара. По примеру Александра Сергеевича погуляем по Тверскому бульвару, заглядывая в тихие переулки — их скрытые от глаз усадьбы припасли для вас много легенд. Тут вас ждет даже уголок викторианской Англии, Англиканская церковь Св. Андрея.

XX век — трагичный, но притягательный

Вы познакомитесь с московским модерном на примере зданий-дворцов гениального русского архитектора Шехтеля: я поделюсь секретами особняка Рябушинского и покажу дом «водочного короля» Смирнова. После полюбуемся роскошью московских бутиков начала прошлого века в Елисеевском гастрономе. В финале поговорим об известном любовном треугольнике — Владимире Маяковском, Лиле и Осипе Бриках — и найдем здание, на котором, по легенде, изображена эта троица.