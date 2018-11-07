1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Ах, Арбат, мой Арбат»

Прогулка 👣 по главной пешеходной улице Москвы — обязательная часть знакомства со столицей ⭐️. Вы не только пройдёте по Арбату и почувствуете его колорит, но и заглянете в некоторые переулки. Узнаете, где провёл свои счастливые годы Пушкин, откроете «особый город» Бунина и пройдёте по местам Окуджавы, который всегда с особым трепетом относился к Арбату. А также полюбуетесь на дом Мельникова — уникальный одноквартирный жилой дом, всемирно известный памятник советской архитектуры. Вас ждут увлекательные истории 📖 о знатных дворянских семьях, купцах, писателях, поэтах, художниках, архитекторах и других известных жителях района.

Окрестности Нового Арбата

Вы увидите улицу, которая стала ярчайшим примером московских контрастов — оживлённую и беспорядочно разнообразную. В Скатертном, Ножовом и Хлебном переулках, чьи названия говорят сами за себя, погрузитесь в историю царской Поварской слободы, её жителей и гостей. Вы увидите родной дом Цветаевой, где она жила до эмиграции, узнаете, какие места помнят детство Лермонтова и кого юный поэт посещал на Большой Молчановке.

Организационные детали