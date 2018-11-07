1 отзыв оставили туристы

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Истории двух Арбатов

Изучить самые интересные переулки и узнать о выдающихся жителях

4
1 отзыв
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Арбат — это больше, чем улица.

Это район с множеством переулков, богатой историей 📖 и особенной творческой атмосферой.

Я приглашаю вас познакомиться с историей двух Арбатов: вы увидите старую Москву и узнаете, что город 🏙️ потерял, а что приобрёл со строительством широкого Нового Арбата.

Побываете в том самом месте, где Поленов написал «Московский дворик», узнаете о счастливых годах Пушкина и увидите необыкновенный дом, напоминающий пчелиные соты.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов

Что вас ожидает

«Ах, Арбат, мой Арбат»
Прогулка 👣 по главной пешеходной улице Москвы — обязательная часть знакомства со столицей ⭐️. Вы не только пройдёте по Арбату и почувствуете его колорит, но и заглянете в некоторые переулки. Узнаете, где провёл свои счастливые годы Пушкин, откроете «особый город» Бунина и пройдёте по местам Окуджавы, который всегда с особым трепетом относился к Арбату. А также полюбуетесь на дом Мельникова — уникальный одноквартирный жилой дом, всемирно известный памятник советской архитектуры. Вас ждут увлекательные истории 📖 о знатных дворянских семьях, купцах, писателях, поэтах, художниках, архитекторах и других известных жителях района.

Окрестности Нового Арбата
Вы увидите улицу, которая стала ярчайшим примером московских контрастов — оживлённую и беспорядочно разнообразную. В Скатертном, Ножовом и Хлебном переулках, чьи названия говорят сами за себя, погрузитесь в историю царской Поварской слободы, её жителей и гостей. Вы увидите родной дом Цветаевой, где она жила до эмиграции, узнаете, какие места помнят детство Лермонтова и кого юный поэт посещал на Большой Молчановке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
  • Экскурсию можно провести индивидуально только для вашей компании. Для этого при заказе выберете 1 билет 🎫 «Индивидуальная экскурсия ⛳ для 1-5 человек».
Начало и место завершения
🚩 станция метро Смоленская
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов
Истории двух Арбатов

Экскурсия проводится в пятницу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

7 ноября 2018
экскурсия хорошая, но гид был без микрофона и приходилось вслушиваться в ее слова, нас было 4 человека и это крайне неудобно. И еще мне показалось не было четкой структуры, такое впечатление, что экскурсовод видел здание и вспоминал, что о нем стоит рассказать.

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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