«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Что вас ожидает

Поездка на автомобиле к Покровскому монастырю

Я встречу вас в удобном для вас месте — и на автомобиле мы отправимся к Покровскому монастырю, где находятся мощи святой блаженной Матроны Московской. По пути расскажу о местах в столице, связанных с этой святой: о доме на Пятницкой, бараке у церкви в Сокольниках, о доме в Подмосковной Сходне, о церкви на Красной Пресне. Кроме того, по желанию мы сможем доехать до Даниловского кладбища, где была похоронена Матрона Московская.

Житие и чудеса Матронушки

Мы пройдем по территории монастыря, сможем приложиться к мощам блаженной Матроны: сюда приезжают верующие с разных уголков страны, поэтому образуется очередь. Я не дам вам заскучать в ожидании: расскажу о детстве Матронушки, ее жизни во время войны и в послевоенное время, о ее последних днях. Поговорим о поучениях Матушки Матроны и о чудесах, подтвержденных реальными людьми.

Кроме того, вы сможете набрать воды в Святом источнике, оставить записки в храме и посетить церковную лавку. Для всех желающих открыта трапезная, есть и небольшая детская площадка.

По желанию за доплату можно продлить экскурсию и посетить Храм Христа Спасителя, церкви на Варварке, Новодевичий монастырь и другие святыни Москвы.

Организационные детали