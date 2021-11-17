К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь

Узнать о жизни и чудесах святой, приложиться к мощам и попросить о заступничестве

На автомобиле мы проедем по улицам Москвы и поговорим о местах, связанных с блаженной Матронушкой — слепой старицей, почитаемой святой, по молитвам которой происходило множество чудес и исцелений.

В Покровском монастыре сможем помолиться у мощей: в очереди к святыне я расскажу вам о том, почему святая снискала народную любовь и была канонизирована.
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Что вас ожидает

Поездка на автомобиле к Покровскому монастырю

Я встречу вас в удобном для вас месте — и на автомобиле мы отправимся к Покровскому монастырю, где находятся мощи святой блаженной Матроны Московской. По пути расскажу о местах в столице, связанных с этой святой: о доме на Пятницкой, бараке у церкви в Сокольниках, о доме в Подмосковной Сходне, о церкви на Красной Пресне. Кроме того, по желанию мы сможем доехать до Даниловского кладбища, где была похоронена Матрона Московская.

Житие и чудеса Матронушки

Мы пройдем по территории монастыря, сможем приложиться к мощам блаженной Матроны: сюда приезжают верующие с разных уголков страны, поэтому образуется очередь. Я не дам вам заскучать в ожидании: расскажу о детстве Матронушки, ее жизни во время войны и в послевоенное время, о ее последних днях. Поговорим о поучениях Матушки Матроны и о чудесах, подтвержденных реальными людьми.

Кроме того, вы сможете набрать воды в Святом источнике, оставить записки в храме и посетить церковную лавку. Для всех желающих открыта трапезная, есть и небольшая детская площадка.

По желанию за доплату можно продлить экскурсию и посетить Храм Христа Спасителя, церкви на Варварке, Новодевичий монастырь и другие святыни Москвы.

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Москвы, также могу встретить или отвезти вас на вокзал или аэропорт. Если вы в Москве проездом, то свой багаж вы можете оставить в просторном багажнике минивэна.
  • При желании можно продлить экскурсию, доплата составит 1000 руб. /час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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