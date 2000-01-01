Спутник М. – Гид из Москвы

Во время экскурсии 🧭 вы сможете увидеть удивительной красоты Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь.



Я расскажу вам интересные факты об этих местах, а также проведу экскурсию ⛳ по старинным монастырям и храмам.