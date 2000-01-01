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Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь

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0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Во время экскурсии 🧭 вы сможете увидеть удивительной красоты Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь.

Я расскажу вам интересные факты об этих местах, а также проведу экскурсию ⛳ по старинным монастырям и храмам.
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  • 👥Групповая
  • 🎩Индивидуальная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь

Что вы увидите

  • Ансамбль Крутицкого подворья:
  • Успенская церковь
  • Теремок
  • Митрополичьи палаты
  • Новоспасский монастырь:
  • Храм Преображения Господня
  • Знаменская и Покровская церкви
  • Усыпальница Романовых
Уникальный район Москвы, в котором история 📖 столицы ⭐️, всей нашей страны, воплотившись в удивительную гармонию церковных и архитектурных ансамблей, позволяет каждому из нас возвыситься над суетой и ощутить величие православных святынь – памятников русского средневековья, хранителей духа московской старины. История обеих православных обителей уходит вглубь веков — они видели царей и захватчиков, освободителей и самых простых людей – людей, обессмертивших нашу страну своей верой и ратным подвигом.

Основные объекты:

  • ансамбль Крутицкого подворья
  • комплекс зданий Новоспасского монастыря

Мы прикоснёмся к величию проявления христианского духа и узнаем:

  • уходящую вглубь веков историю древних православных обителей — Новоспасского монастыря и Крутицкого подворья
  • об истории и великом смысле христианской святыни – образе Спаса Нерукотворного
  • как Успенский собор Крутицкой епархии стал на некоторое, переломное, время главным храмом Московского царства
  • о страшной участи Новоспасского монастыря в советское время
  • каким образом в столице Золотой Орды в 13 веке возникла епархия Русской церкви.

В ходе экскурсии 🧭 мы увидим:

  • Новоспасский монастырь
  • жемчужину православного зодчества – храм Преображения Господня
  • христианскую святыню – икону «Всецарица», дарующую излечение от смертельных болезней
  • сохранившиеся величественные храмы монастыря
  • комплекс Крутицкого подворья
  • действующий Храм Успения Богородицы, изумительный по красоте Терем.
  • А ещё, по желанию, — трапезную, где можно отведать настоящие монастырские пирожки и вкуснейший квас.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Пролетарская выход к ул. Крутицкий Вал.
Место завершения
🏁 Станция метро "Пролетарская"
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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