Уникальный район Москвы, в котором история 📖 столицы ⭐️, всей нашей страны, воплотившись в удивительную гармонию церковных и архитектурных ансамблей, позволяет каждому из нас возвыситься над суетой и ощутить величие православных святынь – памятников русского средневековья, хранителей духа московской старины. История обеих православных обителей уходит вглубь веков — они видели царей и захватчиков, освободителей и самых простых людей – людей, обессмертивших нашу страну своей верой и ратным подвигом.
Основные объекты:
ансамбль Крутицкого подворья
комплекс зданий Новоспасского монастыря
Мы прикоснёмся к величию проявления христианского духа и узнаем:
уходящую вглубь веков историю древних православных обителей — Новоспасского монастыря и Крутицкого подворья
об истории и великом смысле христианской святыни – образе Спаса Нерукотворного
как Успенский собор Крутицкой епархии стал на некоторое, переломное, время главным храмом Московского царства
о страшной участи Новоспасского монастыря в советское время
каким образом в столице Золотой Орды в 13 веке возникла епархия Русской церкви.
В ходе экскурсии 🧭 мы увидим:
Новоспасский монастырь
жемчужину православного зодчества – храм Преображения Господня
христианскую святыню – икону «Всецарица», дарующую излечение от смертельных болезней
сохранившиеся величественные храмы монастыря
комплекс Крутицкого подворья
действующий Храм Успения Богородицы, изумительный по красоте Терем.
А ещё, по желанию, — трапезную, где можно отведать настоящие монастырские пирожки и вкуснейший квас.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 м. Пролетарская выход к ул. Крутицкий Вал.
Место завершения
🏁 Станция метро "Пролетарская"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.