Что вас ждёт

На борту теплоходов «Алина Прима», «Алина Браво», «Михаил Сеспель», «Вещий Олег», «Франц Лефорт», «Кармэл» вас ждут: уютные теплоходы с панорамными окнами, на которой можно укрыться от внезапного дождика.

Кафе-бар 🍹, где можно приобрести закуски, десерты или напитки, в том числе горячительные. Верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город 🏙️.

Важная информация: