«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Добро пожаловать на борт теплохода.

Мы отправляемся в небольшое путешествие по центральной части столицы ⭐️.

Эта экскурсия ⛳ подойдете как туристам, так и местным жителями.

Если вы хотите рассмотреть Москву с непривычного ракурса — теплоходная прогулка 👣 для вас.

Всего за пару часов вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ — Московский Кремль, парк 🌳 Зарядье, памятник Петру I, Воробьевы горы…
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Экскурсия

490 ₽ за человека

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«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут

Что вы увидите

  • Крымский мост посадка
  • Министерство обороны РФ
  • Стадион Лужники
  • Воробьевы горы (остановка)
  • Андреевский монастырь (остановка)
  • Дом Науки
  • Парк Горького (остановка)
  • Музеон
  • памятник Петру I
  • Театр Эстрады
  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Большой Устьинский мост (остановка)
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Краснохолмский мост
  • Дом Музыки
  • Новоспасский мост (остановка)
  • Крымский мост высадка
Что вас ждёт
На борту теплоходов «Алина Прима», «Алина Браво», «Михаил Сеспель», «Вещий Олег», «Франц Лефорт», «Кармэл» вас ждут: уютные теплоходы с панорамными окнами, на которой можно укрыться от внезапного дождика.
Кафе-бар 🍹, где можно приобрести закуски, десерты или напитки, в том числе горячительные. Верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город 🏙️.

Важная информация:

  • Детям до 8 лет включительно не требуется билет 🎫 для участия в мероприятии;
  • Вы можете взять с собой на борт велосипед, детскую коляску.
+Что входит
  • Прогулка по реке
Что не входит
  • Напитки, питание
Начало и место завершения
🚩 Крымский мост
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут

Экскурсия проводится Ежедневно каждые 20 минут с 12:00 до 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
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