Что вас ждёт
На борту теплоходов «Алина Прима», «Алина Браво», «Михаил Сеспель», «Вещий Олег», «Франц Лефорт», «Кармэл» вас ждут: уютные теплоходы с панорамными окнами, на которой можно укрыться от внезапного дождика.
Кафе-бар 🍹, где можно приобрести закуски, десерты или напитки, в том числе горячительные. Верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город 🏙️.
Важная информация:
- Детям до 8 лет включительно не требуется билет 🎫 для участия в мероприятии;
- Вы можете взять с собой на борт велосипед, детскую коляску.