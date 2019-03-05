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  4. Квест для детей «Москва мистическая»

Услышать таинственные истории, ответить на вопросы, найти все артефакты и добраться до клада!

Елена
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Елена – ваш гид
На моей экскурсии ребята откроют для себя столицу с неожиданной стороны и увидят самые мистические точки Москвы.

Дети узнают, кто были первые масоны в России, какие опыты проводил Яков Брюс в Сухаревой башне, как пугали царевну Софью в Новодевичьем монастыре и почему место, где построен храм Христа Спасителя, оказалось проклято.

Справившись со всеми вопросами, отыскав артефакты и разобравшись с картой, дети найдут клад и получат памятный сувенир.
7700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Пушкинская площадь
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Квест для детей «Москва мистическая»
Квест для детей «Москва мистическая»

Что вас ожидает

Где же зарыт клад
Ребята объездят весь центр Москвы и услышат загадочные, а то и вовсе сверхъестественные истории о её прошлом и настоящем. У каждого будет книжечка с вопросами — отвечая на них, дети узнают интересные факты о столице и станут на шаг ближе к разгадке, где же находится клад. А тщательно спрятанные старинные артефакты и большая карта помогут в этом!

Мистика какая-то
Во время экскурсии ребята услышат о том, кто мешает работать сотрудникам газеты «Известия» и пугает охранников в этом здании. Поймут, как масоны способствовали просвещению народа, и попробуют отыскать их тайные знаки. Мы вызовем дух легендарного чернокнижника Якова Брюса и выведаем у него секрет исчезновения «Черной книги», открывающей тайны всего мира. Заглянем к Салтычихе, где дети узнают, за что ее прозвали «душегубицей». Пройдем по Красной площади, которая бывала и кровавой; навестим Минина с Пожарским, вечно стоящих на страже Родины, и я расскажу, как они помогали в войне с Наполеоном — два века спустя после смерти.

Кому подойдет экскурсия

  • Квест предназначен для детей от 7 до 16 лет; для ребят старше 12 лет задания будут посложнее.
  • Игру можно провести для школьных групп.

Организационные детали

  • В конце программы каждый участник получит памятный сувенир (входит в стоимость)
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (важно, чтобы в нем нашлось место для гида) или на арендованном транспорте — транспортные расходы в таком случае оплачиваются отдельно, подробности уточняйте в переписке.
Квест для детей «Москва мистическая»
Квест для детей «Москва мистическая»
Квест для детей «Москва мистическая»
Квест для детей «Москва мистическая»
Квест для детей «Москва мистическая»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Пушкинская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2019
У нас неудачный опыт с этой экскурсией, но не по вине экскурсовод. В этот день было очень холодно, мы очень замёрзли и перестали воспринимать информацию, хотелось, что бы все поскорее закончилось. Экскурсия однозначно не для зимы. Из критики могу сказать, что не очень понравилось качество звука в микрофоне экскурсовод. Не все было чётко понятно, приходилось прислушиваться и напрягаться

Елена проводит ещё 8 экскурсий

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