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Где же зарыт клад

Ребята объездят весь центр Москвы и услышат загадочные, а то и вовсе сверхъестественные истории о её прошлом и настоящем. У каждого будет книжечка с вопросами — отвечая на них, дети узнают интересные факты о столице и станут на шаг ближе к разгадке, где же находится клад. А тщательно спрятанные старинные артефакты и большая карта помогут в этом!

Мистика какая-то

Во время экскурсии ребята услышат о том, кто мешает работать сотрудникам газеты «Известия» и пугает охранников в этом здании. Поймут, как масоны способствовали просвещению народа, и попробуют отыскать их тайные знаки. Мы вызовем дух легендарного чернокнижника Якова Брюса и выведаем у него секрет исчезновения «Черной книги», открывающей тайны всего мира. Заглянем к Салтычихе, где дети узнают, за что ее прозвали «душегубицей». Пройдем по Красной площади, которая бывала и кровавой; навестим Минина с Пожарским, вечно стоящих на страже Родины, и я расскажу, как они помогали в войне с Наполеоном — два века спустя после смерти.

Кому подойдет экскурсия