Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Увлекательный рассказ о событиях романа и булгаковской Москве 1930 гг. Вы вспомните, кем был Воланд и почему Маргарита водилась с нечистой силой. Узнаете, что заставило Булгакова вернуться к работе над сожженной рукописью и почему сегодня в городе целых две «нехороших квартиры».
Атмосферный квест. В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу самого неоднозначного романа 20 столетия.
Роман Булгакова на страницах Москвы
Следуя за разгадками, вы удивитесь, как тонко органично сюжет произведения вписан в декорации города. За 3 часа вы повторите маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидите:
Многие исторические здания и памятники поучаствуют в нашем квесте. На их фоне я открою вам сюжеты из жизни Москвы и интересные факты, связанные с личной жизнью Булгакова.