Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Увлекательный рассказ о событиях романа и булгаковской Москве 1930 гг. Вы вспомните, кем был Воланд и почему Маргарита водилась с нечистой силой. Узнаете, что заставило Булгакова вернуться к работе над сожженной рукописью и почему сегодня в городе целых две «нехороших квартиры».

Атмосферный квест. В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу самого неоднозначного романа 20 столетия.

Роман Булгакова на страницах Москвы

Следуя за разгадками, вы удивитесь, как тонко органично сюжет произведения вписан в декорации города. За 3 часа вы повторите маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидите:

Театр Варьете , где прошло скандальное представление свиты Воланда;

, где прошло скандальное представление свиты Воланда; «Нехорошую квартиру» на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал (по желанию мы посетим её);

на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал (по желанию мы посетим её); Патриаршие Пруды , где и произошел разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного. Возможно, там вы поговорите с незнакомцами!

, где и произошел разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного. Возможно, там вы поговорите с незнакомцами! Дом МАССОЛИТА и ресторан при нем.

Многие исторические здания и памятники поучаствуют в нашем квесте. На их фоне я открою вам сюжеты из жизни Москвы и интересные факты, связанные с личной жизнью Булгакова.