Дмитрий проводит ещё 6 экскурсий

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Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»

В интерактивном формате погрузиться в атмосферу и историю романа Булгакова

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Как лучше прочувствовать самый загадочный роман 20 века? Конечно, тоже с помощью загадок! В любимом городе Булгакова, в любимом районе москвичей вы увидите места, сошедшие со страниц книги, вспомните цитаты персонажей, откроете его непростую судьбу и перенесетесь в Москву начала 20 века.

6500 за экскурсию

Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»

Что вас ожидает

Увлекательный рассказ о событиях романа и булгаковской Москве 1930 гг. Вы вспомните, кем был Воланд и почему Маргарита водилась с нечистой силой. Узнаете, что заставило Булгакова вернуться к работе над сожженной рукописью и почему сегодня в городе целых две «нехороших квартиры».

Атмосферный квест. В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу самого неоднозначного романа 20 столетия.

Роман Булгакова на страницах Москвы
Следуя за разгадками, вы удивитесь, как тонко органично сюжет произведения вписан в декорации города. За 3 часа вы повторите маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидите:

  • Театр Варьете, где прошло скандальное представление свиты Воланда;
  • «Нехорошую квартиру» на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал (по желанию мы посетим её);
  • Патриаршие Пруды, где и произошел разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного. Возможно, там вы поговорите с незнакомцами!
  • Дом МАССОЛИТА и ресторан при нем.

Многие исторические здания и памятники поучаствуют в нашем квесте. На их фоне я открою вам сюжеты из жизни Москвы и интересные факты, связанные с личной жизнью Булгакова.

Организационные детали

  • Стоимость указана за квест-прогулку без актеров для команды до 5 человек. Для большего количества человек и команд стоимость от 10 000 руб.
  • Стоимость экскурсии с участием актеров: для компании до 5 человек — 10 000 руб.; для большего количества участников — по запросу
  • Экскурсию также возможно провести ночью (+20% к стоимости)
  • Дополнительно возможно посещение музея М. А. Булгакова в «нехорошей квартире» (вход 300 руб./чел.), а также трансфер к месту начала экскурсии и от места окончания экскурсии (в стоимость не входит, обговаривается заранее)
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»
Квест-прогулка по местам «Мастера и Маргариты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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