Квест-прогулка по Северному речному вокзалу

Познакомиться с символом 30-х гг. и поразиться истории канала, сделавшего Москву портом пяти морей

Общеизвестно, что вокзал был построен в честь открытия канала им.

Сталина «Волга-Москва».

Но мало кто знает, сколько историй, личных и государственных, было с этим связано и сколько судеб переплелось в проектах набережных, уютных аллей и монументальных сооружений.

В путешествии вы прикоснетесь к тайнам прошлого и ответите на главный вопрос, который ставит в тупик многих современников.
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу
Квест-прогулка по Северному речному вокзалу

Что вас ожидает

Увлекательный и атмосферный квест

В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу жизни 30-х годов прошлого столетия. А следуя одной из сюжетных линий и разгадывая наши загадки с ребусами, приблизитесь к ответам на главный вопрос, который до сих пор ставит в тупик многих современников.

Зеркало эпохи

Вы узнаете, какой ценой был построен канал им. Сталина «Волга-Москва» и поймете, почему вокзал с прилегающим парком — красноречивый символ 30-х гг. и олицетворение эпохи разрушенных судеб, неразгаданных загадок и фееричных моментов взаимоотношений обычных людей и звезд мировой величины. На ключевых точках квеста вы поговорите с архитектором, гроссмейстером и писателем того времени. Взглянете с разных перспектив на одни и те же места с разницей почти в 100 лет. И не забудем о спорте! Как неотъемлемая составляющая парка и эпохи, он тоже будет с нами.

Организационные детали

  • Для большего количества человек и команд стоимость квеста от 10 000 руб. Стоимость с участием актеров: для компании до 5 человек — 9 000 руб. ; для большего количества участников — по запросу.
  • Возможен ночной формат (+20% к стоимости), однако нельзя будет зайти в здание вокзала.
  • Мы также можем организовать трансфер к месту начала и окончания экскурсии (в стоимость не входит, обговаривается заранее)

Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Вот уже более 3 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнеры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамизм, гармония и историчность. Всегда готов разработать маршрут с учетом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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