В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу жизни 30-х годов прошлого столетия. А следуя одной из сюжетных линий и разгадывая наши загадки с ребусами, приблизитесь к ответам на главный вопрос, который до сих пор ставит в тупик многих современников.
Вы узнаете, какой ценой был построен канал им. Сталина «Волга-Москва» и поймете, почему вокзал с прилегающим парком — красноречивый символ 30-х гг. и олицетворение эпохи разрушенных судеб, неразгаданных загадок и фееричных моментов взаимоотношений обычных людей и звезд мировой величины. На ключевых точках квеста вы поговорите с архитектором, гроссмейстером и писателем того времени. Взглянете с разных перспектив на одни и те же места с разницей почти в 100 лет. И не забудем о спорте! Как неотъемлемая составляющая парка и эпохи, он тоже будет с нами.
Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.