Что вас ожидает

Увлекательный и атмосферный квест

В начале я подробно расскажу, как будет проходить игра-путешествие, и выдам необходимый реквизит в духе прошлого века. Шаг за шагом выполняя задания и открывая тайны, вы полностью погрузитесь в атмосферу жизни 30-х годов прошлого столетия. А следуя одной из сюжетных линий и разгадывая наши загадки с ребусами, приблизитесь к ответам на главный вопрос, который до сих пор ставит в тупик многих современников.

Зеркало эпохи

Вы узнаете, какой ценой был построен канал им. Сталина «Волга-Москва» и поймете, почему вокзал с прилегающим парком — красноречивый символ 30-х гг. и олицетворение эпохи разрушенных судеб, неразгаданных загадок и фееричных моментов взаимоотношений обычных людей и звезд мировой величины. На ключевых точках квеста вы поговорите с архитектором, гроссмейстером и писателем того времени. Взглянете с разных перспектив на одни и те же места с разницей почти в 100 лет. И не забудем о спорте! Как неотъемлемая составляющая парка и эпохи, он тоже будет с нами.

Организационные детали

Для большего количества человек и команд стоимость квеста от 10 000 руб. Стоимость с участием актеров: для компании до 5 человек — 9 000 руб. ; для большего количества участников — по запросу.

Возможен ночной формат (+20% к стоимости), однако нельзя будет зайти в здание вокзала.

Мы также можем организовать трансфер к месту начала и окончания экскурсии (в стоимость не входит, обговаривается заранее)

Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.