В уютном городе Чехове, что в паре часов от Москвы, живы воспоминания о классике мировой литературы. Прозаик, драматург, публицист, врач и общественный деятель — все его ипостаси раскрылись здесь в полной мере. Поэтому место, которое вы посетите, является одним из важнейших в понимании его линии жизни. А прекрасным дополнением к поездке станет усадьба Васильчиковых с некрополем Пушкиных.

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Описание

Что вас ожидает

Чеховское Мелихово

На территории музея-заповедника вы узнаете о важнейшем периоде в жизни Антона Павловича. Здесь он прожил семь лет и создал больше 40 шедевров, включая «Дядю Ваню», «Чайку», «Дом с мезонином». Работал врачом, принимая бесплатно пациентов и сражаясь с холерой. Был общественным деятелем, строил школы. Вы прогуляетесь по усадьбе, увидите амбулаторию, флигель-кухню и главный дом, представите быт того времени и буквально пройдете по следам писателя. Кроме того, в программе мемориальная школа в селе Новоселки и Музей писем Чехова, где вы услышите историю почтово-телеграфного отделения в Лопасне, осмотрите воссозданные интерьеры и подлинные предметы старины.

Музей-усадьба Лопасня-Зачатьевское

Далее вы познакомитесь с памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Осматривая экспозицию, вы узнаете об истории взаимоотношений владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. А также посетите церковь Зачатия праведной Анны с некрополем, где захоронены потомки Александра Сергеевича и находятся родовые могилы самих Васильчиковых.

По желанию можно включить в программу необыкновенную церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах — столпообразное белокаменное здание, выполненное в стиле барокко и украшенной изящной золоченой короной.

Организационные детали