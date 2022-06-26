Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское

Побывать в одном из самых знаковых мест в жизни А.П. Чехова и ощутить атмосферу старинных усадеб

В уютном городе Чехове, что в паре часов от Москвы, живы воспоминания о классике мировой литературы.

Прозаик, драматург, публицист, врач и общественный деятель — все его ипостаси раскрылись здесь в полной мере. Поэтому место, которое вы посетите, является одним из важнейших в понимании его линии жизни. А прекрасным дополнением к поездке станет усадьба Васильчиковых с некрополем Пушкиных.
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
Литературное Подмосковье: Мелихово и Лопасня-Зачатьевское
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Описание

Что вас ожидает

Чеховское Мелихово

На территории музея-заповедника вы узнаете о важнейшем периоде в жизни Антона Павловича. Здесь он прожил семь лет и создал больше 40 шедевров, включая «Дядю Ваню», «Чайку», «Дом с мезонином». Работал врачом, принимая бесплатно пациентов и сражаясь с холерой. Был общественным деятелем, строил школы. Вы прогуляетесь по усадьбе, увидите амбулаторию, флигель-кухню и главный дом, представите быт того времени и буквально пройдете по следам писателя. Кроме того, в программе мемориальная школа в селе Новоселки и Музей писем Чехова, где вы услышите историю почтово-телеграфного отделения в Лопасне, осмотрите воссозданные интерьеры и подлинные предметы старины.

Музей-усадьба Лопасня-Зачатьевское

Далее вы познакомитесь с памятником архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Осматривая экспозицию, вы узнаете об истории взаимоотношений владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. А также посетите церковь Зачатия праведной Анны с некрополем, где захоронены потомки Александра Сергеевича и находятся родовые могилы самих Васильчиковых.

По желанию можно включить в программу необыкновенную церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах — столпообразное белокаменное здание, выполненное в стиле барокко и украшенной изящной золоченой короной.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Мерседес V класса
  • Я встречу вас в любой точке Москвы, также могу встретить или отвезти вас на вокзал или аэропорт. Если вы в Москве проездом, багаж можно оставить в просторном багажнике.
  • Отдельно оплачиваются билеты: «все включено» (прогулка по усадьбе, амбулатория, флигель-кухня, главный дом, выставка «Другие», школа) — 310-400 руб. /человека; школа с. Мелихова — 80-100 руб. /человека; музей писем Чехова + выставка — 90-110 руб. /человека; усадьба Лопасня-Зачатьевское + выставка — 110-150 руб. /человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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