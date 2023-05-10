«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами

Стать полноценным участником театрального действия, экскурсии по усадьбе и сторителлинга от артистов

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Ответы на вопросы
По каким законам развивался крепостной театр, предтеча современного? Как жили увлечённые искусством люди — именитые помещики и бесправные актёры? Какие тайны скрывают шикарные интерьеры аристократического особняка? Ответы вы отыщете в ходе просмотра иммерсивной постановки, индивидуальной экскурсии по особняку и чаепития с актёрской труппой.
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
«Лубянский гримёр»: VIP билет на спектакль + индивидуальная экскурсия и чаепитие с актёрами
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Описание

Что вас ожидает

Что я увижу?

Основа спектакля — рассказ Н. Лескова «Тупейный художник». Это история крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный мастер. Но в интерьерах старинного дворца перед вам предстанут и другие запоминающиеся сюжеты. Вы раскроете закулисные подробности жизни дворянства. Услышите легенды о несчастной любви, преданности и страдании. Погрузитесь в историю русского театра, рассказанную от лица тех, кто непосредственно участвовал в его создании.

Как всё пройдёт?

Вас ждёт не просто спектакль, а интерактивное шоу, которое позволяет окунуться в прошлое и перенестись в атмосферу крепостного театра начала 19 столетия. В первой половине спектакля вам предстоит следовать за героями по залам и комнатам старинной усадьбы Салтыковых-Чертковых. А затем вы расположитесь в уютном театральном зале, где случится неожиданный финал. В спектакле используются различные театральные техники, включая мультимедийные проекции, музыку и танцы. Так создаётся атмосфера, погружающая в блистательный мир театра и страшные тайны российской истории.

А что ещё?

Обладателей VIP билетов сразу после спектакля ждёт индивидуальная экскурсия по залам и анфиладам усадьбы Салтыковых-Чертковых. Вы услышите увлекательный рассказ об истории особняка и его обитателях и устроите фотосессию в роскошных интерьерах. Вечер завершится в Мавританской комнате с уникальным дизайном или Большом каминном зале, где пройдёт чаепитие с актёрами. Настоящая звезда этих встреч — актриса, исполняющая одну из главных женских ролей. Её экспрессивный рассказ в жанре сторителлинга построен как блистательный актёрский скетч.

Организационные детали

  • Перед началом представления зрителей поделят на 4 потока, каждый из которых следует своим маршрутом. Чтобы по-новому увидеть линию спектакля и сложить сюжетный пазл, рекомендуем прийти к нам несколько раз.
  • Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут (без антракта)
  • Возрастной ценз — 12+
  • VIP билет включает:
    — проход по одному из 4 маршрутов;
    — место в 1 ряду партера;
    — индивидуальную экскурсию по усадьбе;
    — эксклюзивное чаепитие в Мавританской комнате или Большом каминном зале в обществе участников спектакля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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