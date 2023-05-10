По каким законам развивался крепостной театр, предтеча современного? Как жили увлечённые искусством люди — именитые помещики и бесправные актёры? Какие тайны скрывают шикарные интерьеры аристократического особняка? Ответы вы отыщете в ходе просмотра иммерсивной постановки, индивидуальной экскурсии по особняку и чаепития с актёрской труппой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что я увижу?

Основа спектакля — рассказ Н. Лескова «Тупейный художник». Это история крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный мастер. Но в интерьерах старинного дворца перед вам предстанут и другие запоминающиеся сюжеты. Вы раскроете закулисные подробности жизни дворянства. Услышите легенды о несчастной любви, преданности и страдании. Погрузитесь в историю русского театра, рассказанную от лица тех, кто непосредственно участвовал в его создании.

Как всё пройдёт?

Вас ждёт не просто спектакль, а интерактивное шоу, которое позволяет окунуться в прошлое и перенестись в атмосферу крепостного театра начала 19 столетия. В первой половине спектакля вам предстоит следовать за героями по залам и комнатам старинной усадьбы Салтыковых-Чертковых. А затем вы расположитесь в уютном театральном зале, где случится неожиданный финал. В спектакле используются различные театральные техники, включая мультимедийные проекции, музыку и танцы. Так создаётся атмосфера, погружающая в блистательный мир театра и страшные тайны российской истории.

А что ещё?

Обладателей VIP билетов сразу после спектакля ждёт индивидуальная экскурсия по залам и анфиладам усадьбы Салтыковых-Чертковых. Вы услышите увлекательный рассказ об истории особняка и его обитателях и устроите фотосессию в роскошных интерьерах. Вечер завершится в Мавританской комнате с уникальным дизайном или Большом каминном зале, где пройдёт чаепитие с актёрами. Настоящая звезда этих встреч — актриса, исполняющая одну из главных женских ролей. Её экспрессивный рассказ в жанре сторителлинга построен как блистательный актёрский скетч.

Организационные детали