Узнать об истории древнего праздника и стать его частью на нарядных улицах и ярмарках столицы
А я расскажу, как на Руси отмечали каждый день масленичной недели, и открою традиции древнего праздника.
Описание
Что вас ожидает
🎠 Колоритная и нарядная Москва
Мы прогуляемся по украшенному центру масленичной Москвы, который к празднику превратится в одну большую площадь с пестрыми ярмарками, традиционными русскими угощениями, театральными представлениями, песнями и хороводами! Вы рассмотрите во всей красе Манежную площадь и Тверскую улицу, заглянете в Камергерский переулок, на Тверскую площадь и в Новопушкинский сквер. По пути я познакомлю вас с архитектурными доминантами Москвы, расскажу, как празднуется Масленица в наши дни, но и как её отмечали москвичи прошлых эпох.
🌞 Как на Руси Масленицу праздновали
Шаг за шагом вы проникните в историю древнего праздника: каждый из семи пунктов нашей прогулки посвящен определенному дню масленичной недели. Я расскажу о традициях и особенностях празднования каждого из них, и вы сами сможете прожить этот день в духе Древней Руси: с играми и обрядами, с песнями, танцами и, разумеется, вкуснейшими блинами. А главное — вы станете действующими лицами и исторических, и современных масленичный гуляний.
Организационные детали
- Эта экскурсия проводится только в период празднования Масленицы в Москве. В 2021 году — с 8 по 14 марта.
- Наша прогулка начнется возле отеля «Ритц» или на Тверском бульваре (по согласованию с гидом).
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Тверская, д. 3, возле отеля «РИТЦ»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.