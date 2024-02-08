Редко можно увидеть Москву такой шумной, веселой и колоритной, как на Масленицу! На прогулке по нарядной столице от Манежной площади до Тверского бульвара вы поучаствуете в народных гуляньях, заглянете на яркие ярмарки и отведаете традиционные угощения. А я расскажу, как на Руси отмечали каждый день масленичной недели, и открою традиции древнего праздника.

Описание

Что вас ожидает

🎠 Колоритная и нарядная Москва

Мы прогуляемся по украшенному центру масленичной Москвы, который к празднику превратится в одну большую площадь с пестрыми ярмарками, традиционными русскими угощениями, театральными представлениями, песнями и хороводами! Вы рассмотрите во всей красе Манежную площадь и Тверскую улицу, заглянете в Камергерский переулок, на Тверскую площадь и в Новопушкинский сквер. По пути я познакомлю вас с архитектурными доминантами Москвы, расскажу, как празднуется Масленица в наши дни, но и как её отмечали москвичи прошлых эпох.

🌞 Как на Руси Масленицу праздновали

Шаг за шагом вы проникните в историю древнего праздника: каждый из семи пунктов нашей прогулки посвящен определенному дню масленичной недели. Я расскажу о традициях и особенностях празднования каждого из них, и вы сами сможете прожить этот день в духе Древней Руси: с играми и обрядами, с песнями, танцами и, разумеется, вкуснейшими блинами. А главное — вы станете действующими лицами и исторических, и современных масленичный гуляний.

Организационные детали