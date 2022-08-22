Исполним вашу мечту о яхтинге? Я с радостью открою вам этот мир как капитан парусной яхты, как действующий спортсмен и как человек, влюбленный в это с детства. В окружении зелени Клязьминского водохранилища вы разберетесь в устройстве яхты и поучитесь управлять парусами, насладитесь солнечными ваннами и проведете время с пользой для здоровья — морального и физического.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новые навыки и параллельная разгрузка

Как устроена парусная яхта? Как поставить и убрать паруса? Вы разберетесь в этом с моей помощью за 3 часа. Пройдете инструктаж по технике безопасности, услышите теорию хождения на яхте, поучитесь рулить и ловить попутный ветер.

Я являюсь победителем и призером ежегодных парусных соревнований в различных классах яхт, выезжаю в заграничные регаты в качестве шкипера. Вы в надежных руках!

Пейзажи и активная жизнь Клязьминского водохранилища

Более 25 лет я хожу по акватории Клязьминского водохранилища: покажу вам местные красоты, которые не видны с берега, и расскажу главное об этой местности. А еще через эти воды проходят все суда, держащие курс из Москвы в разные концы: здесь вы увидите как роскошные частные катера, так и старые моторные лодки-казанки.

Организационные детали