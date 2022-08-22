Как устроена парусная яхта? Как поставить и убрать паруса? Вы разберетесь в этом с моей помощью за 3 часа. Пройдете инструктаж по технике безопасности, услышите теорию хождения на яхте, поучитесь рулить и ловить попутный ветер.
Я являюсь победителем и призером ежегодных парусных соревнований в различных классах яхт, выезжаю в заграничные регаты в качестве шкипера. Вы в надежных руках!
Более 25 лет я хожу по акватории Клязьминского водохранилища: покажу вам местные красоты, которые не видны с берега, и расскажу главное об этой местности. А еще через эти воды проходят все суда, держащие курс из Москвы в разные концы: здесь вы увидите как роскошные частные катера, так и старые моторные лодки-казанки.