Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище

Разгрузиться от суеты города и научиться основам яхтинга в компании яхтсмена

Исполним вашу мечту о яхтинге? Я с радостью открою вам этот мир как капитан парусной яхты, как действующий спортсмен и как человек, влюбленный в это с детства.

В окружении зелени Клязьминского водохранилища вы разберетесь в устройстве яхты и поучитесь управлять парусами, насладитесь солнечными ваннами и проведете время с пользой для здоровья — морального и физического.
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Мастер-класс под парусом на Клязьминском водохранилище
Ближайшие даты:
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новые навыки и параллельная разгрузка

Как устроена парусная яхта? Как поставить и убрать паруса? Вы разберетесь в этом с моей помощью за 3 часа. Пройдете инструктаж по технике безопасности, услышите теорию хождения на яхте, поучитесь рулить и ловить попутный ветер.

Я являюсь победителем и призером ежегодных парусных соревнований в различных классах яхт, выезжаю в заграничные регаты в качестве шкипера. Вы в надежных руках!

Пейзажи и активная жизнь Клязьминского водохранилища

Более 25 лет я хожу по акватории Клязьминского водохранилища: покажу вам местные красоты, которые не видны с берега, и расскажу главное об этой местности. А еще через эти воды проходят все суда, держащие курс из Москвы в разные концы: здесь вы увидите как роскошные частные катера, так и старые моторные лодки-казанки.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на 9-метровой парусной яхте и рассчитана на 3 часа (стоимость указана именно за 3 часа)
  • Обязательно надевайте удобную обувь (не на каблуке и желательно со светлой подошвой) и возьмите с собой воду. Также при необходимости вы можете взять на борт другие напитки и еду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Долгопрудный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎ИндивидуальныеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️Летние🏡Выездные🎓Мастер-классы🛥На яхте

Похожие туры в Москве

Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
2 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
6 отзывов
Очень популярно сейчас
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники...
22 авг
23 авг
25 авг
26 авг
8 000 за всё до 4 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
8 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
в яхт-клубе «Березки» (Московская обл. , Поведники...
22 авг
23 авг
25 авг
29 авг
20 000 за всё до 4 чел.
Тула - город мастеров
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
4.6
9 отзывов
Тула - город мастеров
Тула - город-герой, город умельцев и мастеров, прославленный на всю страну
Сбор в 07:15. ст. метро «Каширская»
18 сен
2 950 за 1 человека
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
у СТ.М. «Медведково»
23 сен
21 окт
25 окт
26 окт
5 200 за всё до 3 чел.
Московское метро: город под городом
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
9 отзывов
Московское метро: город под городом
Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях
метро «Кропоткинская»
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
7 000 за всё до 5 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.9
12 отзывов
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Перенестись на страницы произведений писателя, прогуливаясь по окрестностям Патриарших и Пречистенки
в районе метро Парк культуры
24 авг
25 авг
27 авг
28 авг
5 200 за всё до 6 чел.
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
4 часа
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
4.3
8 отзывов
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Для большинства жителей Москвы любование красотами природы
Северный речной вокзал
Сегодня
27 авг
850 за 1 человека
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ева
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города
Ильинский сквер, памятник Кириллу и Мефодию
6 000 за всё до 20 чел.
Тула - полет в город мастеров
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии AmongClouds
AmongClouds
Нет отзывов
Тула - полет в город мастеров
Аэродром «Новинки»
от 25 000 за 1 человека
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
7 отзывов
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
в районе метро Чеховская
22 авг
26 сен
3 окт
10 окт
1 430 за 1 человека
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Questeri
Questeri
Нет отзывов
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы - Китай-городе
Станция метро Лубянка, выход 10
990 за всё до 6 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.9
36 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
от 7 285 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ