Мавзолей Ленина: символ советской эпохи

Посетить знаменитый некрополь, раскрыть тайны усыпальницы вождя и понять, где правда, а где вымысел

Почти сотню лет в самом сердце столицы покоится тело человека, перевернувшего ход истории для нашей страны.

На экскурсии вы посетите Кремлевский некрополь и узнаете, кто ещё похоронен на Красной площади.

А после осмотрите мавзолей, услышите удивительные факты о нем и отделите домыслы от реальности.
Мавзолей Ленина: символ советской эпохи
Мавзолей Ленина: символ советской эпохи
Мавзолей Ленина: символ советской эпохи
Мавзолей Ленина: символ советской эпохи
Мавзолей Ленина: символ советской эпохи

Что вас ожидает

Некрополь у стен Кремля

Сперва мы осмотрим, пожалуй, самый известный некрополь — это место всегда вызывало немало споров. Вы разберётесь, как и когда появился этот мемориальный комплекс, кто удостаивался чести здесь упокоиться. Мы объясним, какие есть виды захоронений у стен и в стенах Кремля. А ещё вы услышите о том, почему Сталина похоронили без почестей и какое отношение к этому имеют китайцы.

Последнее пристанище вождя

Спустившись под землю, пройдем в траурный зал: здесь перед вами предстанет саркофаг с телом Владимира Ильича. Как и куда переезжал дедушка Ленин, в чем символика его посмертной позы, почему для мавзолея выбрали форму куба — будут ответы на эти и другие вопросы. А ещё вы узнаете о секретной научной лаборатории при мавзолее и взглянете на архивные фото, которых нет в открытых источниках.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
  • При посещении Мавзолея запрещено проносить с собой чемоданы, большие рюкзаки, дорожные сумки, газовые баллончики, ножи и т. д. Посещение проходит строго в масках и перчатках.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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