Что вас ожидает

Некрополь у стен Кремля

Сперва мы осмотрим, пожалуй, самый известный некрополь — это место всегда вызывало немало споров. Вы разберётесь, как и когда появился этот мемориальный комплекс, кто удостаивался чести здесь упокоиться. Мы объясним, какие есть виды захоронений у стен и в стенах Кремля. А ещё вы услышите о том, почему Сталина похоронили без почестей и какое отношение к этому имеют китайцы.

Последнее пристанище вождя

Спустившись под землю, пройдем в траурный зал: здесь перед вами предстанет саркофаг с телом Владимира Ильича. Как и куда переезжал дедушка Ленин, в чем символика его посмертной позы, почему для мавзолея выбрали форму куба — будут ответы на эти и другие вопросы. А ещё вы узнаете о секретной научной лаборатории при мавзолее и взглянете на архивные фото, которых нет в открытых источниках.

Организационные детали