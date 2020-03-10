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  4. Московская Венеция: прогулка по Болотному острову

Погрузиться в историю, навести мосты между прошлым и современностью и восхититься прекрасными видами

Марина
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Марина – ваш гид
В самом центре Москвы расположился настоящий остров — с каналами, набережными и мостами.

Я поделюсь с вами его таинственными сюжетами, расскажу о древних традициях и помогу разглядеть очарование этого места.

Вы не только осмотрите старинные здания и храмы, но и полюбуетесь потрясающими панорамами, которые открываются с берегов Болотного острова.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Кропоткинская
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову

Что вас ожидает

Шаг в древность
Экскурсия начнется на Патриаршем мосту, откуда отлично просматривается остров. Вы поймете, насколько глубоко уходят корни его истории, и услышите о людях, которые жили тут еще до появления Москвы.
На Берсеневской набережной увидите палаты Аверкия Кириллова и храм святителя Николы. Я расскажу о временах Ивана Грозного и жутковатых событиях, здесь происходивших; поделюсь информацией об археологических работах и открою тайну подземного хода, ведущего к Кремлю. На Болотной площади мы углубимся в Средневековье и сюжеты о наказаниях в России, а на Лужковском мосту — он же Мост поцелуев — разберемся, какие свадебные традиции наших предков дожили до сегодняшнего дня.

Через XIX век — в современность
Обязательно поговорим о строительстве мостов, соединяющих Болотный остров с «большой землей»: Чугунном, Москворецких мостах, Большом каменном. На Софийской набережной вы полюбуетесь панорамой Кремля — и изящной колокольней храма святой Софии в Садовниках. Я также покажу особняк Харитоненко и дом бесплатных квартир братьев Бахрушиных — и расскажу о благотворительности знаменитых московских купцов. А еще мы поговорим о судьбах жителей Дома на набережной, зайдем во двор и обсудим его планировку.

В итоге мы сделаем круг по острову и вернемся туда, где и начали прогулку. Если у вас будет время, по ходу маршрута заглянем в кафе, расположившиеся в исторических местах — после экскурсии вы сможете вернуться туда и отдохнуть в интерьерах, сохранивших дух эпохи.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову
Московская Венеция: прогулка по Болотному острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я экскурсовод по родному и горячо любимому городу Москве. Увлекаюсь древней историей Москвы, бытом, традициями прошлых веков, но при этом держу руку на пульсе города. Ведь Москва — это круговорот событий, людей, эмоций. От древности до современности здесь один шаг, и этот шаг я приглашаю сделать вместе со мной! Я провожу пешеходные и автоэкскурсии для взрослых и детей по самым интересным местам Москвы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Елена
10 марта 2020
Все было просто отлично! Подарила экскурсию на день рождения сыну и его девушке - они остались в полнейшем восторге! Всем рекомендую. К тому же гид - Марина - очень интеллигентный, грамотный, знающий и увлеченный своей работой специалист.

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