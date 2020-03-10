Что вас ожидает

Шаг в древность

Экскурсия начнется на Патриаршем мосту, откуда отлично просматривается остров. Вы поймете, насколько глубоко уходят корни его истории, и услышите о людях, которые жили тут еще до появления Москвы.

На Берсеневской набережной увидите палаты Аверкия Кириллова и храм святителя Николы. Я расскажу о временах Ивана Грозного и жутковатых событиях, здесь происходивших; поделюсь информацией об археологических работах и открою тайну подземного хода, ведущего к Кремлю. На Болотной площади мы углубимся в Средневековье и сюжеты о наказаниях в России, а на Лужковском мосту — он же Мост поцелуев — разберемся, какие свадебные традиции наших предков дожили до сегодняшнего дня.

Через XIX век — в современность

Обязательно поговорим о строительстве мостов, соединяющих Болотный остров с «большой землей»: Чугунном, Москворецких мостах, Большом каменном. На Софийской набережной вы полюбуетесь панорамой Кремля — и изящной колокольней храма святой Софии в Садовниках. Я также покажу особняк Харитоненко и дом бесплатных квартир братьев Бахрушиных — и расскажу о благотворительности знаменитых московских купцов. А еще мы поговорим о судьбах жителей Дома на набережной, зайдем во двор и обсудим его планировку.

В итоге мы сделаем круг по острову и вернемся туда, где и начали прогулку. Если у вас будет время, по ходу маршрута заглянем в кафе, расположившиеся в исторических местах — после экскурсии вы сможете вернуться туда и отдохнуть в интерьерах, сохранивших дух эпохи.