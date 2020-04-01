Исторические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Истоки «хрущевской» архитектуры

Я расскажу, когда и как окраина Москвы стала полигоном домов нового типа, какие концепции строительства применяли советские архитекторы и почему сталинский ампир перестал соответствовать требованиям времени. А также вы узнаете, какие приемы использовались при проектировании, строительстве и озеленении экспериментального квартала и почему износ некоторых зданий того времени до сих пор не превышает 20%.

Путешествие во времени

Гуляя по уютным Черёмушкам, вы не только рассмотрите всю гамму уникальных домов, но и заглянете в тихие дворы с фонтанами и деревьями и ощутите энергетику старой Москвы. Кроме того, услышите, когда в опытно-показательных домах появились первые жильцы, откуда они переехали и как обживали район. А вернувшись в сегодняшние дни, узнаете, как современные решения перепланировки позволяют вдохнуть в здания новую жизнь.