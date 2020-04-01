Исторические экскурсии по Москве

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Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»

Рамуальд
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Рамуальд – ваш гид
Вы погрузитесь в богатую историю Москвы и выясните, как появилось название Черёмушки.

Узнаете, из какой страны в столицу пришла идея строительства «хрущевок», какова была изначальная концепция их возведения и что из этого получилось.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Академическая
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Московские «хрущевки»: история и легенды
Московские «хрущевки»: история и легенды

Что вас ожидает

Истоки «хрущевской» архитектуры
Я расскажу, когда и как окраина Москвы стала полигоном домов нового типа, какие концепции строительства применяли советские архитекторы и почему сталинский ампир перестал соответствовать требованиям времени. А также вы узнаете, какие приемы использовались при проектировании, строительстве и озеленении экспериментального квартала и почему износ некоторых зданий того времени до сих пор не превышает 20%.

Путешествие во времени
Гуляя по уютным Черёмушкам, вы не только рассмотрите всю гамму уникальных домов, но и заглянете в тихие дворы с фонтанами и деревьями и ощутите энергетику старой Москвы. Кроме того, услышите, когда в опытно-показательных домах появились первые жильцы, откуда они переехали и как обживали район. А вернувшись в сегодняшние дни, узнаете, как современные решения перепланировки позволяют вдохнуть в здания новую жизнь.

Организационные детали

Каждого участника экскурсии ждет памятный буклет в подарок.

Московские «хрущевки»: история и легенды
Московские «хрущевки»: история и легенды
Московские «хрущевки»: история и легенды
Московские «хрущевки»: история и легенды
Московские «хрущевки»: история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Академическая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рамуальд
Рамуальд
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамуальд, я архитектор-дизайнер. Очень люблю родную Москву и Черёмушки — один из ее самых колоритных районов. С радостью покажу вам известные и неизведанные места города и расскажу о них интересные факты!
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