2 отзыва оставили туристы

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Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!

Разобраться в постройках ключевого архитектурного ансамбля России и раскрыть его историю

5
2 отзыва
Надежда
Надежда – Гид из Москвы
Отправимся гулять 👣 по главной площади нашей страны? Мы рассмотрим замечательные памятники архитектуры, которые оставили нам цари Московии: башни и стены Кремля времён Ивана Великого, потрясающий красоты храм Василия Блаженного, Казанский собор — знаковую святыню столицы ⭐️, а также погуляем по уютному Александровскому саду под истории 📖 и факты о жизни Московского Кремля.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!

Что вас ожидает

Знакомство со всеми доминантами Кремля
Мы прогуляемся по древнейшей части столицы ⭐️, по её центру, вместившему целый архитектурный комплекс — великолепный по исполнению и знаковый для истории 📖 страны. Обойдём каждую составляющую Кремля: его стены и башни, храм Василия Блаженного и собор Казанской иконы Божьей Матери, Здание ГУМа и Исторический музей 🖼, Мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», грот «Руины», а также фонтаны и многое другое. После нашей встречи вы сможете рассказывать о кремлёвских постройках своим родным и близким :-)

Факты о Кремле, которые запомнятся
Чтобы знания 🎓 сложились в гармоничную картину и не выветрились на следующий день, я преподнесу их в форме интересных фактов, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете:

  • почему завершения кремлёвской стены имеют форму «ласточкиного хвоста»;
  • какое официальное название у храма Василия Блаженного;
  • где ожидал приговора Емельян Пугачев;
  • куда исчезла речка Неглинная;
  • где находится «Пост № 1»;
  • какую тайну хранит Арсенальная башня Кремля;
  • как появилась в Москве Красная площадь.

Организационные детали

  • Пожалуйста, приходите на экскурсию ⛳ в удобной обуви — булыжная мостовая не терпит каблуков!
  • Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 — ул. Манежная (возле башни Кутафья)
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Надежда
Надежда
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу! Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

14 сентября 2020
Интересная экскурсия!Вся информация была предоставлена грамотно, интересно, информативно. Спасибо большое гиду!
17 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Узнали много нового. Очень насыщенно, и на любой вопрос - развернутый интересный ответ. Спасибо! Будем рекомендовать!

Надежда проводит ещё 1 экскурсию

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