2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство со всеми доминантами Кремля

Мы прогуляемся по древнейшей части столицы ⭐️, по её центру, вместившему целый архитектурный комплекс — великолепный по исполнению и знаковый для истории 📖 страны. Обойдём каждую составляющую Кремля: его стены и башни, храм Василия Блаженного и собор Казанской иконы Божьей Матери, Здание ГУМа и Исторический музей 🖼, Мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», грот «Руины», а также фонтаны и многое другое. После нашей встречи вы сможете рассказывать о кремлёвских постройках своим родным и близким :-)

Факты о Кремле, которые запомнятся

Чтобы знания 🎓 сложились в гармоничную картину и не выветрились на следующий день, я преподнесу их в форме интересных фактов, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете:

почему завершения кремлёвской стены имеют форму «ласточкиного хвоста»;

какое официальное название у храма Василия Блаженного;

где ожидал приговора Емельян Пугачев;

куда исчезла речка Неглинная;

где находится «Пост № 1»;

какую тайну хранит Арсенальная башня Кремля;

как появилась в Москве Красная площадь.

Организационные детали