2 отзыва оставили туристы

Знакомство со всеми доминантами Кремля Мы прогуляемся по древнейшей части столицы ⭐️, по её центру, вместившему целый архитектурный комплекс — великолепный по исполнению и знаковый для истории 📖 страны. Обойдём каждую составляющую Кремля: его стены и башни, храм Василия Блаженного и собор Казанской иконы Божьей Матери, Здание ГУМа и Исторический музей 🖼, Мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», грот «Руины», а также фонтаны и многое другое. После нашей встречи вы сможете рассказывать о кремлёвских постройках своим родным и близким :-)
Факты о Кремле, которые запомнятся Чтобы знания 🎓 сложились в гармоничную картину и не выветрились на следующий день, я преподнесу их в форме интересных фактов, которые точно останутся в вашей памяти. Вы узнаете:
почему завершения кремлёвской стены имеют форму «ласточкиного хвоста»;
какое официальное название у храма Василия Блаженного;
где ожидал приговора Емельян Пугачев;
куда исчезла речка Неглинная;
где находится «Пост № 1»;
какую тайну хранит Арсенальная башня Кремля;
как появилась в Москве Красная площадь.
Организационные детали
Пожалуйста, приходите на экскурсию ⛳ в удобной обуви — булыжная мостовая не терпит каблуков!
Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 — ул. Манежная (возле башни Кутафья)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страницу! Меня зовут Надежда, я лицензированный экскурсовод. С удовольствием поделюсь с вами своей любовью к Москве, расскажу об этом удивительном городе, покажу интересные места и достопримечательности.