Осмотрите Кремль и Красную площадь всего за 2 часа. Гид кратко расскажет вам об истории России от древних времен до советской эпохи.

Полюбуйтесь прекрасными соборами в стенах Кремля и взгляните на бесценные коллекции православных икон и других произведений искусства. Посмотрите, где находится администрация российского президента, и пройдите мимо Государственного Кремлевского дворца, построенного при Никите Хрущеве.

Послушайте историю о происхождении Царь-колокола и Царь-пушки и посмотрите на колокольню Ивана Великого.

Осмотрите Красную площадь и полюбуйтесь прекрасным храмом Василия Блаженного снаружи. Взгляните на универмаг ГУМ, Казанский собор, Мавзолей Ленина, Большой театр и многое другое.