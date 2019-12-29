Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Войдите в Кремль через Троицкую башню
Взгляните на резиденцию президента России, Владимира Путина
Полюбуйтесь великолепным храмом Василия Блаженного на Красной площади
Осмотрите Кремль и Красную площадь всего за 2 часа. Гид кратко расскажет вам об истории России от древних времен до советской эпохи.
Полюбуйтесь прекрасными соборами в стенах Кремля и взгляните на бесценные коллекции православных икон и других произведений искусства. Посмотрите, где находится администрация российского президента, и пройдите мимо Государственного Кремлевского дворца, построенного при Никите Хрущеве.
Послушайте историю о происхождении Царь-колокола и Царь-пушки и посмотрите на колокольню Ивана Великого.
Осмотрите Красную площадь и полюбуйтесь прекрасным храмом Василия Блаженного снаружи. Взгляните на универмаг ГУМ, Казанский собор, Мавзолей Ленина, Большой театр и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Персональный гид-эксперт
Сбор в отеле: гид встретит вас в отеле, и вы вместе доедете до места начала тура на метро или дойдете пешком. Плата за вход
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
В целях борьбы с COVID-19 экскурсия по музеям Кремля проводится только для групп до 5 чел. Остальная часть тура проводится только для индивидуальных групп
Кремль закрыт по четвергам
С понедельника по среду включительно в Кремле и на Красной площади меньше людей
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 172 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Motheo
29 дек 2019
(ЮАР)
We had Sofia as our guide on our Kremlin and Red Square tour. She was excellent. Her knowledge of Russian history was great and she was able to explain everything we had questions about. She was also very patient with us. She was also great with her communication before the tour. Would go on other tours with her and recommend her to other English speaking visitors.
J
Jovana
24 окт 2019
(Швейцария)
The guide Sofia was outstanding! She was friendly, came to pick me up at the hotel, and provided an excellent tour of the area. I enjoyed the historical insights as well as local stories about the main Moscow highlights. I strongly recommend this tour to the visitors in the city, with particular recommendation for the guide Sofia. Thank you for providing me with this unique experience.
E
Evan
24 мар 2019
Well done tour, easy and informative! Julia was really amazing gudie! It was a bit cold but I liked evey minute of it! We a good chance to see all the main cathedrals inside the Kremlin,very impressive! Russia had a great history! Julia showed us also GUM department store at the end, was nice experience